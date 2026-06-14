中原工商舖：鐘錶珠寶高檔次品牌重返廣東道 料6月商舖租賃成交平穩上升｜商舖市況

政府最新數據指出，本港首5個月訪港旅客錄得約2,300萬人次，按年增長約14%。受惠於訪港旅客人數增加，本港奢侈品消費回暖，珠寶、鐘錶及奢侈品牌亦趁租金水平回落而搶佔旅遊核心區一線地舖，帶動舖位租務成交增長。商舖租賃市場初見喘定，據中原(工商舖)統計，5月份商舖租賃市場錄得成交約315宗，成交金額則錄得約3,713萬元，按月上升21.89%，按年亦見上升28.44%，租用面積則錄得56.1萬方呎，按年大增約四成。該行分析，商舖租賃成交及空置率見穩定，可望帶動整體租金走勢穩步上揚，預料6月份商舖租賃成交宗數可平穩上升。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，5月份商舖市場錄得約315宗租賃成交，與4月份約322宗及去年同期約309宗相比僅窄幅上落；成交金額則錄得約3,713萬元，按月及按年分別大升約21.89%及約28.44%。至於租用面積則錄得約56.1萬方呎，按月增加約14.32%，按年則大幅增加約四成。

何潔釵稱，5月份矚目租務成交為尖沙咀廣東道16號地下，面積約800方呎，市傳每月租金約55萬元，平均呎租約687.5元，新租客為英皇鐘錶珠寶。翻查記錄，該舖舊租客為奢侈品零售連鎖店名人站，於2023年以約65萬元承租；與新租金相比，回落約10萬元，跌幅約15.38%。據悉，英皇鐘錶珠寶於鄰近的廣東道4至8號的自用物業亦設有大面積旗艦店，兩分店距離僅數分鐘步程，反映該品牌正搶攻廣東道市佔。