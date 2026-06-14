陸家嘴太古源 源邸效果圖

太古地產(1972)宣佈，旗下「陸家嘴太古源 源邸」壓軸批次住宅單位推售獲得熱烈市場迴響，銷售暢旺，盡顯項目卓越市場號召力。此次共推出72套單位，首日即成交48套。項目至今累計銷售額已達約人民幣177億元，已出售單位共348套，佔全數378套單位的92%。本批次單位均價達每平方米約人民幣 191,800元，創下上海2026年新住宅項目平均售價新高，充分印證高端買家對頂級住宅的強勁信心。 是次壓軸推售單位戶型涵蓋約388平方米、290平方米、240平方米、180平方米戶型以及珍罕頂樓單位，大部分為高層單位，可飽覽開闊江景。本次推售單位均價創新高，凸顯陸家嘴太古源 源邸作為珍罕濱水住宅項目的強大市場吸引力。

太古「陸家嘴太古源 源邸」累售378伙 銷售額達人民幣177億

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，作為集團在中國內地首個住宅項目，「陸家嘴太古源 源邸」由太古地產與陸家嘴集團合作發展，自2024年12月首次推售以來，項目銷售表現一直強勁、成績斐然，已成為上海高端住宅標杆之作。銷售成績亮麗，體現市場對太古地產卓越項目品質的認可，以及對該區可持續發展藍圖的強大信心。將致力將該區發展為可持續綜合社區，並在浦東陸家嘴呈現格調雅致的濱水高端生活模式。期待於未來在中國內地打造更多卓越住宅項目，為以高端住宅主導的綜合社區營造項目樹立全新標準。這也是太古地產整體策略的重要部分，旨在持續拓展在中國內地、香港和東南亞的住宅項目。承接現時住宅項目的強勁銷售表現，集團正在積極籌備推進香港海德園及泰國曼谷居舍品牌住宅Upper House Residences Bangkok等新項目。

目前，「陸家嘴太古源 源邸」進展理想，首批已售出單位預計於今年年底正式交付。為了讓準業主提前體驗項目的高端服務、配套設施及濱水生活方式，太古地產攜手陸家嘴集團推出黃浦江專屬遊艇體驗及獨家會所體驗活動。項目竣工前亦將舉辦一系列專屬活動，率先體驗未來的生活休閒設施與優質服務。

壓軸批次銷售現場反應熱烈

「陸家嘴太古源 源邸」共有11棟住宅大樓，提供共378套三至四房高端濱水單位，面積包括約180平方米、240 平方米、290 平方米及 388 平方米，以及珍罕頂樓單位。該住宅項目是陸家嘴太古源綜合發展項目的重要部分，整個綜合項目總建築面積約39萬平方米（不包括地下停車場）。Make Architects 建築事務所、廖宜康國際有限公司（PLPL）及鄭中設計事務所（CCD）三大頂尖團隊聯手操刀建築及室內設計，共同參與這融合了城市更新及歷史遺產活化保育的綜合項目。陸家嘴太古源綜合發展項目涵蓋高端住宅、甲級辦公樓、高端零售商場、文化活動空間、精品酒店及服務式公寓等多元業態。 零售方面，項目將打造特色分區，毗鄰住宅的區域（西區）將引入眾多國際知名品牌，為顧客提供全新的高品質餐飲、生活休閒和潮流體驗。煥新工業遺跡的區域（東區）則聚焦體驗式零售、文化藝術及獨特餐飲體驗，形成充滿活力的多元社區。除住宅部分外，陸家嘴太古源綜合發展項目的其餘業態將於2027年起分階段開業。太古地產與陸家嘴集團攜手，全力升級片區風貌，合力打造上海的世界級城市地標。