十大屋苑｜中原：周末交投量按周急跌66.7% 連跌4周 創55周新低

中原地產十大屋苑本周末僅錄得3宗成交，較上周末9宗大幅減少66.7%，數字連跌4周，更創55周新低，當中7個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，紅磡新盤銷情報捷，發展商更即時加推單位，滿足市場所需。反觀二手市場，受天氣持續不穩拖累，睇樓活動大受影響，雖然臨近暑假這個換樓黃金檔期，惟筍盤匱乏，業主亦慢慢收窄議價空間，甚至加價，令交投進一步放慢。事實上，中原城市領先指數CCL較去年3月低位升17%，部份藍籌屋苑更升逾2成，買家需時消化，二手踏入整固期，料交投平穩。

康怡花園本月成交量維持 3 宗 港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，臨近暑假，家長客陸續出動，惟屋苑放盤持續減少，加上業主議幅持續收窄，令成交步伐略為放慢，天氣時晴時雨亦令部份睇樓活動臨時取消，鰂魚涌康怡花園本周末暫未錄得買賣交投，本月成交量維持3宗，平均實用呎價16,106元。

九龍區內二手交投平平 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，紅磡新一期項目熱銷，區內二手交投平平。美孚新邨本周末僅錄得1宗成交，較上周少1宗。中原周末成交屋苑4期百老匯街111號高層C室，實用面積510方呎，兩房一廁間隔，座向正東方，景觀開揚，最新以605萬元易手，呎價11,863元。

新都城本周末僅沽1伙兩房 中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，新都城本周末錄得1宗成交，比上周末減少2宗，交投放慢。周末天氣持續不穩，影響買家睇樓意欲，交投難免放慢。中原周末促成新都城1期6座高層G室成交，實用面積364方呎，兩房間隔，單位座向西南方，擁翠綠開揚景致，成交價630萬元，呎價17,308元。原業主2021年以720萬元購入單位，持貨5年，現轉手帳面需蝕讓90萬元離場。