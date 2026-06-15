檳城Queens Residences Q3涉532戶 入場價174萬馬幣起(多圖)｜海外樓市

緊鄰大型商場 Queensbay Mall的海濱社區 Queens Waterfront，為檳城內近年矚目焦點，坐落於牛汝莪（Gelugor）及峇六拜（Bayan Lepas）交匯處，能兼享兩區發展紅利。項目規劃完善，涵蓋醫療中心、國際學校、酒店及體育館等大型配套。住宅部分 Queens Residences沿海而建，第 1至 2期已經落成，現正推售的第三期（Q3），提供532戶，戶型約 950至 1,400方呎，涵蓋兩房兩衛浴一書房至三房兩廁，享有木寇山島、檳城大橋景及海景三重壯闊景觀。社區配備 36項五星級度假設施，包括無邊際泳池、健身室、住戶休息室等，更有 24小時安保確保居住安全，售價約由馬幣 174餘萬元起，竣工年份預計為2027年第四季。

檳城成港人海外置業退休生活熱門選擇 隨著香港人對海外置業及長期居留的需求持續上升，馬來西亞「我的第二家園」（Malaysia My Second Home，簡稱 MM2H）計劃近年再度成為市場焦點。中原（海外）營業董事許大衞表示，檳城憑藉低廉的生活成本、成熟的華人文化圈、蓬勃的高新科技及半導體產業發展，以及穩健的房地產增值潛力，正逐步成為港人海外置業及退休生活的熱門選擇。 許大衞指出，檳城近年基建與產業同步升級，輕軌（LRT）項目及檳城國際機場擴建工程已全面展開，將進一步提升各區的交通效率，並強化其區域交通樞紐地位。產業方面，檳城持續發展高新科技及半導體產業，科技巨企匯聚，包括 Intel、AMD、Micron、日月光、Infineon等，被譽為「東方矽谷」。市場資訊指國際晶片企業持續加碼投資，外資流入增加，帶動當地專業人士及中產階階收入上升，長遠有助支撐住宅需求及樓市健康發展。

檳島憑藉優美海景、華人社區成熟等優勢，一直是不少港人留意的置業熱點。島上各區定位清晰，提供多元化的居住及投資選擇。其中，丹絨武雅（Tanjung Bungah）依山傍海，環境清幽，物業主要以低密度住宅及海景公寓為主，予人宛如香港南區的居住感受。新關仔角（Gurney Drive）及安達曼島（Andaman Island）則為繁華都會與海濱休閒兼備的核心區域，大型商場及國際知名酒店林立。 為了解決檳島北部土地飽和、交通擁堵問題，並積極推動產業升級，州政府正將經濟重心向南部轉移。當中，牛汝莪（Gelugor）地理位置優越，被視為檳城的「交通心臟」，連接主要橋樑及高速公路，往返各區非常便利。隨着該區大型綜合項目 The Light City的會議中心（PWCC）已於 2025年 10月正式啟用，旗下的酒店、商廈及商場亦於本年逐步落成，有望成為檳城新興的商貿地標。至於峇六拜（Bayan Lepas），則為檳城的「經濟命脈」，亦屬核心國際社區。該區聚集多個跨國科技企業及產業園區，且鄰近機場，高質素工作人口及租務需求非常穩定，未來最核心的項目為「矽島」（Silicon Island），主攻發展高科技半導體產業。

事實上，數據反映檳城物業市場走勢非常穩定。根據最新資料，檳城住宅價格指數（House Price Index）於 2026 年第一季錄得 225.9，自 2010年起累計升幅達 125.9%，反映樓價長期維持平穩上行趨勢，波動性相對較低。對長線投資者及有意透過 MM2H作資產與居住雙重配置的買家而言，更具吸引力。

有見近期查詢檳城物業客戶增多，為回應市場需求，中原海外將於 6 月17日及24日（星期三），以及 6月20日及27日（星期六）舉辦【檳城置業全攻略】講座。是次講座將直擊檳城各區樓市現況，並精選推介高、中、低呎價物業，協助參加者按個人生活節奏、品味喜好及購房預算，揀選最合適的置業方案。 【檳城置業全攻略】講座詳情 日期 ： 6 月 17 日及 24 日（星期三）／ 6 月 20 日及 27 日（星期六） 時間 ： 下午 2 時 30 分及 4 時正（每數天多場，敬請預約）

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