十大屋苑｜周末買賣按周大減63% 利嘉閣：內地資本管制兼世盃開鑼 影響交投進度

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，近期內地新一輪資本限制，雖然未有明確禁止境外置業，但短期內對買家難免有心理影響，加上近期股市表現未如理想，難免會減慢交投進度。此外，四年一度的世界盃開鑼，兼且連日天雨，亦影響二手市場的睇樓氣氛，假日的二手樓成交量亦跟隨回落。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(6月13日至6月14日)十大指標屋苑錄得4宗二手成交，較上一個周六日(6月6日至6月7日)的11宗，按周大減7宗或63%，回落至低單位數水平。

廖偉強表示，美國聯儲局本周議息，市場預計利率維持不變的機會大；而美伊戰爭再度傳出稍後達成協議的消息，相信6月底開始，二手市場的交投氣氛會稍為轉好，假日的成交量亦可回升。

九龍區表現較佳 剛過去的周六日的十大指標屋苑中，若以區域劃分，九龍區表現稍佳，黃埔花園及新都城共錄得3宗個案；而港島區三個成份屋苑都未聞成交。至於新界區，亦只有沙田第一城有成交。

新都城中層戶 630 萬易手 利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，本周末將軍澳新都城暫錄約1宗成交，單位為一期6座中層G室，實用面積364方呎，以約630萬元沽，實用呎價約17,308元。他續稱，新都城6月暫錄11宗成交，平均實呎價約15,813元。

黃埔花園 980 萬沽低層戶 利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，黃埔花園於剛過去的周末錄得2宗成交，與之前一周相若。其中，3期7座低層B室，實用面積約681方呎，新近以約980萬元易手，實用面積呎價約14,390元；此外，11期1座中層G室，實用面積約639方呎，成交價約970萬元，呎價約15,180元。

沙田第一城中層戶 490 萬售出 利嘉閣地產大圍區助理營業董事黃萬盛指出，沙田第一城在過去周六日錄約1宗成交，成交單位為48座中層G室，實用面積約304方呎，以約490萬元成交，呎價約16,118元。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)