海德園獲外區客入市自住 單日沽4伙吸金逾3500萬｜柴灣新盤

今日售出單位包括1伙兩房單位以招標形式成交，成交價為1,008萬元，折合呎價約18,732元。其餘3伙則透過價單形式售出，涵蓋一房及兩房連開放式廚房戶型，成交價介乎757萬元至907萬元，呎價約15,715元至17,500元。所有成交均由外區買家購入作自住用途，當中更有買家即睇即買，看好港島東發展潛力及臨海地段優勢，加上項目現樓即將落成，具即住便利，吸引買家加快入市步伐。

項目設有逾8萬方呎住客會所 CLUB HEADLAND，提供約30項室內及戶外運動健身及休閒娛樂設施，由太古地產提供專業優質物業管理服務。項目交通便利，約10分鐘可達太古坊及太古城，約15分鐘可達金鐘及中環，連接港鐵柴灣站及多條巴士及小巴路線。入伙後首兩年更為住戶提供往返港鐵杏花邨站的專車接送服務，生活更見便捷。

「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。