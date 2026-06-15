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出版：2026-Jun-15 09:45
更新：2026-Jun-15 09:45

深圳瀧珀累售逾800伙 加推單位入場價40萬人民幣｜大灣區置業

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深圳瀧珀累售逾800伙 加推單位入場價40萬人民幣｜大灣區置業

瀧珀至今累售超過800伙，當中逾半為港人買家。

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由長江實業集團精心打造的深圳都市圈旗艦住宅項目「瀧珀」，自推出以來熱度持續飆升，至今累售超過800伙，當中逾半為港人買家，充分彰顯項目的卓越品質，以及在中港融合發展下港人灣區置業的龐大需求。適逢大灣區基建及醫療配套雙雙迎來利好消息，為回應持續高漲的置業需求，「瀧珀」即將推出新一批高層單位應市。新批單位涵蓋一房及兩房多個戶型，建築面積由約550861方呎，間隔方正實用，戶戶設有露台，入場價僅約人民幣40餘萬元起，月供低至約人民幣1,500元起。買家能以親民價錢進駐景觀更開揚的單位，飽覽廣闊景致，盡享極高性價比。

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深圳瀧珀累售逾800伙 加推單位入場價40萬人民幣｜大灣區置業

瀧珀至今累售超過800伙，當中逾半為港人買家。

新口岸5分鐘通關及跨境醫療落地

近期大灣區利好消息頻傳，進一步提升惠州作為港人北上置業首選的吸引力。交通方面，新皇崗口岸聯檢大樓已正式通電並啟用在即，未來將繼續實施24小時通關，並採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」模式，通關時間將由原來的30分鐘大幅縮短至約5分鐘，令中港兩地往返更為便捷。

醫療配套方面，惠州首個「港澳居民健康服務中心」已於惠州市第三人民醫院正式啟用，並成功實施惠州首宗「港澳藥械通」手術。該中心為港人提供跨境直付、跨境會診及跨境找藥等一站式服務，讓北上居住的港人能以更實惠的價格，享受快捷且具保證的優質跨境診療服務，大大紓緩港人對內地就醫的醫療顧慮。

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深圳瀧珀累售逾800伙 加推單位入場價40萬人民幣｜大灣區置業

瀧珀至今累售超過800伙，當中逾半為港人買家。

利好因素料帶動銷情

長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司總經理市場楊穎新表示，「瀧珀」憑藉優越地段、卓越品質及長江實業集團一貫信譽與實力，甫推出便成為深圳都市圈港人灣區置業新寵。隨著新皇崗口岸大幅提升通關效率，相信大灣區樓盤會更被看高一線，瀧珀更備受港人買家追捧，銷情看俏。

和記地產集團有限公司市場總經理王偉明補充，惠州首個港澳居民健康中心啟用後，有信心這些利好因素將進一步帶動銷情，吸引更多港人進駐。惠州除了是港人吃喝玩樂熱門之選，現更成為了港人養生、養老的福地。為滿足港人需求，「瀧珀」項目景觀更開揚的新一批高層單位即將推出，誠邀廣大香港市民把握良機，發掘灣區濱海生活的無限可能。

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