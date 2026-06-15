深圳瀧珀累售逾800伙 加推單位入場價40萬人民幣｜大灣區置業

由長江實業集團精心打造的深圳都市圈旗艦住宅項目「瀧珀」，自推出以來熱度持續飆升，至今累售超過800伙，當中逾半為港人買家，充分彰顯項目的卓越品質，以及在中港融合發展下港人灣區置業的龐大需求。適逢大灣區基建及醫療配套雙雙迎來利好消息，為回應持續高漲的置業需求，「瀧珀」即將推出新一批高層單位應市。新批單位涵蓋一房及兩房多個戶型，建築面積由約550至861方呎，間隔方正實用，戶戶設有露台，入場價僅約人民幣40餘萬元起，月供低至約人民幣1,500元起。買家能以親民價錢進駐景觀更開揚的單位，飽覽廣闊景致，盡享極高性價比。

新口岸 5 分鐘通關及跨境醫療落地

近期大灣區利好消息頻傳，進一步提升惠州作為港人北上置業首選的吸引力。交通方面，新皇崗口岸聯檢大樓已正式通電並啟用在即，未來將繼續實施24小時通關，並採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」模式，通關時間將由原來的30分鐘大幅縮短至約5分鐘，令中港兩地往返更為便捷。

醫療配套方面，惠州首個「港澳居民健康服務中心」已於惠州市第三人民醫院正式啟用，並成功實施惠州首宗「港澳藥械通」手術。該中心為港人提供跨境直付、跨境會診及跨境找藥等一站式服務，讓北上居住的港人能以更實惠的價格，享受快捷且具保證的優質跨境診療服務，大大紓緩港人對內地就醫的醫療顧慮。