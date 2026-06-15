頂層戶3.62億沽 應天 呎價12.43萬 創今年一手新高

「應天」於本月初命名及公布樓書，提供66伙分層住宅單位。長實營業部首席經理郭子威表示，項目一出場即引發買家入市，足證逾億元超級豪宅市場的潛力一觸即發。儘管外圍經濟環境存在不確定性，加上中東等地緣政治局勢的潛在風險，故投資者正尋求分散配置。香港房地產市道持續穩步上揚，全新超級豪宅供應罕有，自然成為投資者的獵物。

樓市氣氛持續暢旺，新盤市場再現新高價成交個案。長江實業集團(1113)旗下港島半山波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」錄得首宗成交，為20樓08號頂層連天台大宅，戶型屬五房三套，實用面積2,911方呎，天台連前庭面積超過2,000方呎，以3.62億元招標售出，成交呎價124,356元，創今年全港一手住宅單位新高。

首岸火速加推 周四次輪開賣 最平688萬

至於恒基地產(012)牽頭發展的紅磡「首岸」第4期昨首輪發售80伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，即日有59伙獲認購，套現逾4.5億元；有8組大手客買2至3伙。項目火速加推3號價單共50伙，計及最高9%折扣，折實價688.32萬至1,351.62萬元，呎價19,589至23,105元，折實平均呎價約21,443元。

該盤落實將於周四次輪發售53伙，涵蓋50伙兩房及3伙三房，實用面積338至585方呎，折實價688.32萬至1,351.62萬元，折實呎價19,589至23,105元。