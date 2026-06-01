5月安老按揭登記急彈78% 創19個月新高｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處的數據，2026年5月錄得41宗安老按揭登記，按月增加18宗，數字連升兩個月，按月大幅增加78%，創自2024年10月（50宗）後19個月以來新高；2026年首五個月錄得139宗登記，對比2025年同期（164宗）卻按年減少15%。安老按揭巿場佔有率方面，自安老按揭計劃推出以來，中銀香港的參與度一直最高，2026年5月份41宗登記當中，全部均由中銀香港承造。根據2026年首五個月記錄，排名第一為中銀香港，錄得136宗登記，市佔率接近98%；排名第二是上海商業銀行，錄得3宗登記，市場佔有率為2%。

5 月安老按揭申請錄 93 宗 為年內次高 根據香港按證保險公司的數據，2026年5月共接獲93宗安老按揭申請，較年內高位4月份100宗微跌7%，但仍屬2026年內第二高記錄，且連續三個月明顯高於十年平均每月67宗水平，反映近月安老按揭呈現較活躍表現。中原按揭董事總經理王美鳳分析，最近安老按揭申請有所增加，主要受惠於3月份安老按揭優化措施出台，令每月獲取年金增加而利息成本減少，加上樓價已逐步回升，業主有利以較高估值計算年金。

首五個月安老按揭申請按年跌 11% 數據顯示，2026年首五個月接獲80宗安老按揭申請，對比2025年同期425宗申請，按年跌11%。香港按揭證券公司自2011年7月推出安老按揭計劃以來，截至2026年5月31日，該計劃累計收到9,317宗申請，其中單人申請佔比最高，達65.7%，雙人及三人申請分別佔34.2%及0.1%。安老按揭申請者的平均年齡約為69歲，物業平均價值連續9個月為550萬元（範圍介乎23萬元至8,300萬元）。每月年金平均金額為15,600元（範圍介乎0元至198,000元）。涉及物業平均樓齡為32年，且首次錄得最高樓齡達77年的物業申請（範圍介乎1年至77年），創下紀錄新高。在年金年期選擇方面，由於能為申請者提供最大保障且無需擔心還款問題，終生領取年金的選項最受歡迎，佔比達54.4%，較3月微增0.3%；其次為可獲得最高年金金額的10年固定期申請，佔比達20.5%，較3月微跌0.2%。