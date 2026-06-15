雅盈峰與Samsung合作 推尊屬禮遇及獨家預覽｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」宣佈，與Samsung合作為買家帶來尊屬禮遇，於新居全面體驗擁有「Your Companion to AI Living」的美好生活。由即日起至2026年8月31日，買家凡於香港Samsung網上商店購買任何電視、影音、顯示器或生活家電產品，均可享九折專屬優惠，購買金額不設上限。

Samsung首度與發展商合作，於Central Residence by the Park雅盈峰展覽廳，舉行獨家預覽會，展示全新2026電視系列及影音產品。展覽廳設不同尊貴家居場景，展出Samsung全新2026電視系列及影音產品，全面滿足買家及用家對專屬視聽娛樂的各種需求，將最頂尖的 AI 科技無縫融入個人化品味生活中，透過無縫連接的產品生態圈實現「Your Companion to AI Living」。