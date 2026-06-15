雅盈峰與Samsung合作 推尊屬禮遇及獨家預覽｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」宣佈，與Samsung合作為買家帶來尊屬禮遇，於新居全面體驗擁有「Your Companion to AI Living」的美好生活。由即日起至2026年8月31日，買家凡於香港Samsung網上商店購買任何電視、影音、顯示器或生活家電產品，均可享九折專屬優惠，購買金額不設上限。
Samsung首度與發展商合作，於Central Residence by the Park雅盈峰展覽廳，舉行獨家預覽會，展示全新2026電視系列及影音產品。展覽廳設不同尊貴家居場景，展出Samsung全新2026電視系列及影音產品，全面滿足買家及用家對專屬視聽娛樂的各種需求，將最頂尖的 AI 科技無縫融入個人化品味生活中，透過無縫連接的產品生態圈實現「Your Companion to AI Living」。
三星電子香港董事總經理趙依音表示，Samsung連續20年蟬聯全球電視市場銷量冠軍，全賴我們對創新與極致品質的堅持。今年以突破性的Micro RGB 領銜2026全新陣容，進一步重新定義高端家庭影音娛樂。我們非常榮幸能與「雅盈峰」合作，其低調奢華的建築美學與Samsung的創新理念不謀而合。這次合作完美示範了頂尖智能科技如何無縫融入頂級大宅，為追求極致品味的用戶呈獻個人化生活體驗。
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，很高興與Samsung促成是次合作。雅盈峰僅提供99伙單位，主打三房或以上大戶，大宅空間感及氣派可以充分展示Samsung旗艦產品的品質，亦非常適合高端買家追求的尊貴生活體驗。
「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約380至2,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。