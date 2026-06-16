5月中原大灣區指數報92.34點 創10個月新高 香港指數按月升0.67%｜樓市數據

2026年5月中原大灣區指數報92.34點，按月升0.33%，連升四個月，累升2.3%，創10個月新高。5月份中原大灣區12個指數中，錄得升幅及跌幅的指數參半，升幅幅度由0.2%至4.98%不等，6個下跌的指數，跌幅為0.2%至4.27%。四大中心城市亦是升跌參半，香港及深圳指數分別升0.67%及0.2%，兩指數已分別連升5個月及4個月。而澳門指數已連續6個月創新低，5月份再跌1.78%，廣州指數則微跌0.2%。

5 月整體市況均較 4 月理想 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，灣區城市受惠救市措施落地，5月整體市況均較4月理想。以廣州及深圳為例，兩城均有政策落地，成交量有所上升。5月份廣州受惠於穩八條政策，市民入市意欲被刺激，5月錄得6,785宗一手成交較4月升23%。深圳則受惠於429新政，根據深圳市住建局最新數據顯示，5月深圳全市一二手住宅合計成交10,079宗，較4月上升11.4%，是相隔14個月，深圳住宅按月成交再度突破1萬宗大關。深圳指數已連升4個月，累積升幅2.3%，與大灣區指數同步。

香港連升 5 個月 累升達 5% 香港指數可算是灣區指數中一支獨秀，今年首5個月，月月皆升，連升5個月累積升幅已達5%。陳永傑指，於戰事導致外圍經濟環境人心惶惶時，香港物業發揮避險作用，加上緊隨美息下調的有利因素下，香港物業持續走強。有利因素不變，美伊戰事有望結束，料香港指數將持續攀升，惟步伐或會放慢，待市場接受新價格，將再展開另一輪升浪。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)