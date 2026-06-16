熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Jun-16 08:00
更新：2026-Jun-16 08:00

連環損手！白石角嘉熙兩房業主 8年帳輸近「2球」最傷｜二手市況

分享：
200

連環損手！白石角嘉熙兩房業主 8年帳輸近「2球」最傷｜二手市況

adblk4

近期市場氣氛持續升溫，買家積極入市，惟在樓價高位時入市的業主仍難逃蝕讓命運。

白石角嘉熙兩房8年蒸發22%

中原地產火炭站銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，大埔白石角嘉熙剛錄10座中層D室成交，單位實用面積約502方呎，兩房間隔，日前議價後以709萬元沽出，呎價約14,124元。

據了解，新買家為上車客，見屋苑位置方便，間隔合用，價錢合理，即買入單位自用。原業主於2018年以908萬元購入單位，持貨約8年，是次易手帳面虧蝕199萬元，物業期內貶值約21.9%

adblk5

長沙灣家壹一房7年跌價71

中原地產高級分行經理任展雄指，長沙灣家壹錄得本月首宗成交，單位為中低層C室，實用面積約277方呎，採一房間隔，擁開放式廚房，望西南市景。原開價500萬元，最後放售不足一星期「零議價」沽出，呎價約18,051元。

據悉，原業主於2019年以約571萬元購入單位，持貨約7年，是次轉售帳面損失71萬元，物業期內跌價約12.4%

P1 C2 88

元朗RESIDENCE譽．88兩房6年貶值50

市場消息指，元朗RESIDENCE譽‧882座中層F室，實用面積約464方呎，屬兩房間隔，高層向南，附豪華裝修。原叫價630萬元，放盤不足一星期，最終議價20萬元，以610萬元沽出，呎價約13,147元。

據悉，原業主於2020年以約660萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損約50萬元，物業期內蒸發約7.6%

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

冷氣機唔凍3大成因+8招慳電貼士 冷氣機唔凍3大成因+8招慳電貼士 冷氣機唔凍3大成因+8招慳電貼士 冷氣機唔凍3大成因+8招慳電貼士 冷氣機唔凍3大成因+8招慳電貼士 冷氣機唔凍3大成因+8招慳電貼士 冷氣機唔凍3大成因+8招慳電貼士 冷氣機唔凍3大成因+8招慳電貼士 冷氣機唔凍3大成因+8招慳電貼士 冷氣機唔凍3大成因+8招慳電貼士 冷氣機唔凍3大成因+8招慳電貼士 冷氣機唔凍3大成因+8招慳電貼士

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務