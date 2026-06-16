連環損手！白石角嘉熙兩房業主 8年帳輸近「2球」最傷｜二手市況

近期市場氣氛持續升溫，買家積極入市，惟在樓價高位時入市的業主仍難逃蝕讓命運。
白石角嘉熙兩房8年蒸發22%
中原地產火炭站銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，大埔白石角嘉熙剛錄10座中層D室成交，單位實用面積約502方呎，兩房間隔，日前議價後以709萬元沽出，呎價約14,124元。
據了解，新買家為上車客，見屋苑位置方便，間隔合用，價錢合理，即買入單位自用。原業主於2018年以908萬元購入單位，持貨約8年，是次易手帳面虧蝕199萬元，物業期內貶值約21.9%。
長沙灣家壹一房7年跌價71萬
中原地產高級分行經理任展雄指，長沙灣家壹錄得本月首宗成交，單位為中低層C室，實用面積約277方呎，採一房間隔，擁開放式廚房，望西南市景。原開價500萬元，最後放售不足一星期「零議價」沽出，呎價約18,051元。
據悉，原業主於2019年以約571萬元購入單位，持貨約7年，是次轉售帳面損失71萬元，物業期內跌價約12.4%。
元朗RESIDENCE譽．88兩房6年貶值50萬
市場消息指，元朗RESIDENCE譽‧88第2座中層F室，實用面積約464方呎，屬兩房間隔，高層向南，附豪華裝修。原叫價630萬元，放盤不足一星期，最終議價20萬元，以610萬元沽出，呎價約13,147元。
據悉，原業主於2020年以約660萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損約50萬元，物業期內蒸發約7.6%。