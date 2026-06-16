連環損手！白石角嘉熙兩房業主 8年帳輸近「2球」最傷｜二手市況

近期市場氣氛持續升溫，買家積極入市，惟在樓價高位時入市的業主仍難逃蝕讓命運。 白石角嘉熙兩房 8 年蒸發 22% 中原地產火炭站銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，大埔白石角嘉熙剛錄10座中層D室成交，單位實用面積約502方呎，兩房間隔，日前議價後以709萬元沽出，呎價約14,124元。 據了解，新買家為上車客，見屋苑位置方便，間隔合用，價錢合理，即買入單位自用。原業主於2018年以908萬元購入單位，持貨約8年，是次易手帳面虧蝕199萬元，物業期內貶值約21.9%。

長沙灣家壹一房 7 年跌價 71 萬 中原地產高級分行經理任展雄指，長沙灣家壹錄得本月首宗成交，單位為中低層C室，實用面積約277方呎，採一房間隔，擁開放式廚房，望西南市景。原開價500萬元，最後放售不足一星期「零議價」沽出，呎價約18,051元。 據悉，原業主於2019年以約571萬元購入單位，持貨約7年，是次轉售帳面損失71萬元，物業期內跌價約12.4%。

元朗 RESIDENCE 譽． 88 兩房 6 年貶值 50 萬 市場消息指，元朗RESIDENCE譽‧88第2座中層F室，實用面積約464方呎，屬兩房間隔，高層向南，附豪華裝修。原叫價630萬元，放盤不足一星期，最終議價20萬元，以610萬元沽出，呎價約13,147元。 據悉，原業主於2020年以約660萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損約50萬元，物業期內蒸發約7.6%。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)