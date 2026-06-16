最快下月推售 會地古洞盤 短期命名 涉781伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，古洞鄉梓路住宅項目第1期及第二期分別設457伙及324伙，共涉781伙，主打一房和兩房，另提供少量三房單位，目標客群為創科及科研專業人士與同區換樓客。項目預計明年第三季落成，料可配合港鐵古洞站通車。

樓市氣氛熾熱，發展商做好下半年推盤部署。會德豐地產旗下古洞鄉梓路23號項目正式啟動銷售部署，提供781伙，分兩期發展，已於去年獲批預售樓花同意書。發展商指，短期內進行命名及進行宣傳，最快7月推售，勢成古洞站一帶「頭炮」開售私樓項目。為配合項目推廣，在展銷廳打造「古洞北．都會新篇展館」供預約參觀。

黃光耀指，是次打造的「古洞北．都會新篇展館」以「共融、共創、共享、以人為本」為主題，展出北部都會區的傳統文化、建築特色與民間手藝，同時呈現北都未來四大區域的規劃藍圖、古洞北新發展區的願景，以及當中最核心的城鄉共融理念。展館已開放預約參觀，自開放以來錄得逾1,000人次參觀。

柏瓏II四房雙破頂沽

信和置業牽頭發展的港鐵錦上路站「柏瓏II」，昨招標售出9座11樓A1室四房一套連工人套單位，實用面積974方呎，成交價1,908.9萬元，呎價19,599元，除創項目一手成交總價新高外，亦創項目今年一手成交呎價新高。消息指，買家具國內背景，認為項目擁北都潛力，方便往來中港兩地，故拍板入市。「柏瓏」系列累沽1,972伙，佔全盤逾90%，套現逾170億元。