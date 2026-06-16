長實波老道應天連售2伙 吸金逾3.1億｜半山豪宅

郭子威(右)指， 「應天」的推出除了補充港島半山逾億元超級豪宅市場的稀缺外，亦為準買家打了一枝強心針，加速他們的入市步伐；左為陳詠慈。

長實營業經理陳詠慈表示，今日售出的大宅中，位於「應天」15樓10號大宅乃由殿堂級設計大師杜康生及其團隊操刀打造室內設計的單位；單位原戶型為四房雙套，設計師改成三房三套。設計風格融合東西方精髓，採用多種珍罕石材、擺放多個藝術家的作品及廚房提供頂尖意大利廚櫃品牌Boffi，提升生活品味。

今日以招標形式售出包括15樓10號大宅 ， 實用面積2,153方呎，三房三套間隔，成交價約1.6578億元，呎價77,000元。另為15樓09號大宅，實用面積2,137方呎，四房雙套間隔，成交價1.4959億元，呎價約70,000元。

長江實業集團(1113)旗下港島半山豪宅波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」繼在剛過去的周日(14日)成功招標售出20樓08號頂層連天台大宅後 ，今日(16日)再售出2套大宅，套現逾3.15億元；該盤3日內則吸金接近6.8億元。

長實營業部首席經理郭子威指出， 「應天」的推出除了補充港島半山逾億元超級豪宅市場的稀缺外，亦為準買家打了一枝強心針，加速他們的入市步伐。

「應天」位於波老道上端，以橫排式規劃，配以同一座向編排，每戶互不對望，再加上特設私人升降機大堂，私隱度極高。 「應天」享雙邊景致，前迎香港金融樞紐、維多利亞港及九龍核心盛景，後靠馬己仙峽、寶雲山、歌賦山等一帶翠綠山巒。

「應天」提供66伙分層住宅單位，當中60伙標準分層單位，主要屬三房雙套及四房雙套大宅設計，實用面積由1,875至2,193方呎；以及極少量特色大宅。其中兩套頂層連天台大宅，實用面積分別為2,911及3,022方呎；層與層之間高度達3.5米，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000方呎，頂層設有私人泳池或按摩池，隱私度十足。另外設有4伙連前庭特色戶，實用面積1,800至2,112方呎。