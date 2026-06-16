MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」提供263伙 最快月內開售｜紅磡新盤

恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，「映匯」提供263伙住宅單位，主攻兩房戶型，提供一房至三房標準單位，當中近一半為海景戶，另設特色戶包括頂層特色戶，採三房一套連儲物室及獨立式廚房設計，配備私人空中平台附連室外樓梯連接私人天台。項目關鍵日期為今年9月30日，樓花期約3個月，為短樓花盤。

林達民補充，訂價預計會比「首匯」高，但首張價單將較為克制。被問及樓市，林達民指，預計本年一手成交宗數可達23,000宗；另外位於古洞鄉梓路25號的新盤，預計於暑假推出市面。

林達民續指，「映匯」位置極優越，坐落黃埔街與必嘉街交界，與今年剛推出的姊妹盤「首匯」同屬八個發展項目中最鄰近海濱的項目，齊享同向景觀。項目雕琢出一隅值得珍藏的理想天地，讓每一刻皆呼應策劃理念 —“Vibe to the Fullest, Reserved for the Very Few.” 。同時，「映匯」中的「映」有映照生活之美意思，寓意與 MIDTOWN SOUTH各期項目互相輝映，延續整體外型美學與設計格調，呈現品味與質感兼備的生活宣言。「匯」則為匯聚匠心巧思，糅合世界頂尖設計團隊，以匠心雕琢每處細節，層層重塑，內外相融，映照建築與生活交織的藝術之美。