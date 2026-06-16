新地元朗映河路命名「芊御」 提供566伙 最快月內公布樓書｜新盤登場

新鴻基地產(016)旗下元朗下高埔村映河路項目今日(16日)正式命名為「芊御」(Garden Regency)，提供566伙，戶型涵蓋一房至三房，已獲批預售樓花同意書，最快月內公布售樓說明書，預計關鍵日期為2027年5月17日，樓花期長約11個月。 新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，「芊御」定價會參考同區一手樓盤及同系「YOHO」系列。項目專業設計團隊以「Luxe Green」理念，以低密度高綠化廣闊園林布局，園林覆蓋率近60%。會所連綠化空間佔地超過10萬方呎，提供48項設施，包括33米長園林泳池、24小時健身室等，料可吸引年輕客群、往返深港兩地人士。

新地代理業務部助理總經理（銷售）林青龍指，項目由3座住宅大樓組成，涉及566伙，戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位，當中約70%為標準分層兩房單位。另外，項目由下周一(22日)至周日(28日)，於新地旗下商場「形點I」中庭舉行推廣活動宣傳，率先呈現項目優勢。