中原：整體工廈差餉租值連跌2年共8.1% 新型工廈跌最多按年跌近一成｜工廈市況

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，選取62個傳統、新型及新型甲級主要工廈的差餉租值統計，整體工廈租值2025年按年跌5.1%，連跌2年共8.1%。三種類別中，新型按年跌8.0%最大，傳統跌4.8%，新型甲級跌4.6%。新型工廈租值連跌3年，累跌14.9%，新型甲級及傳統亦連續2年齊跌，分別累跌11.1%及7.0%，傳統跌幅相對較小。新型及新型甲級工廈供應持續過剩，一手工廈發展商大幅劈租搶客，導致租金受壓調整。受一手低價招租影響，傳統工廈租戶只需增加少量租金便能轉租新型工廈，因此推高傳統工廈空置率，互相競爭下，三種類別工廈租值均繼續下調。

料後續新型甲級工廈租值跌幅為最大 其實2025年第三季受惠減息，二手工廈跌勢曾經一度喘定，第四季有個別工廈略為回升，惟其後2026年初中東局勢不穩，美伊關係緊張，環球股市大幅波動，以致整體工廈售價及租金再度轉跌。再者，隨著東九龍甲級及乙級寫字樓租金跌勢未止，而且活化工廈租金走勢亦下降，拖累工廈市況持續疲弱，所以估計2026年傳統、新型及新型甲級工廈租值向下調整未完，市場仍未出現見底回升的動力。近年不少全新工廈落成，市場供應充裕，新盤以低廉價格招租，加上寫字樓租金回落後競爭力較工廈佳，相信新型甲級工廈租值跌幅將為三個類型中最大。

差餉租值最高七個新型指標工廈 2025 年全線齊跌 差餉租值最高的7個新型指標工廈，2025年全線齊跌，拉低新型租值指數跌8.0%最多，這些工廈租值排名與2024年相同，維持沒變。新蒲崗新寶中心、觀塘創富中心、荃灣ONE MIDTOWN及觀塘皇廷廣場，租值按年跌約一成，分別跌9.6%至10.0%不等。因為市場租盤選擇多，新型工廈租戶能夠以更便宜的租金轉租質素較優的寫字樓及活化工廈，所以新型工廈租金有下跌壓力。

六新型甲級指標工廈四跌兩升 6個新型甲級指標工廈中，2025年有4個跌2個升，租值排名近乎不變。長沙灣的環薈中心、GLOBAL GATEWAY TOWER及金百盛中心租值按年下跌近一成或以上，跌幅介乎9.8%到14.9%。因近年區內有不少甲級工廈及寫字樓落成，租金較為相宜，租客搬遷至新物業所致。金百盛中心租值排名降一級至第5位，而GLOBAL GATEWAY TOWER及環薈中心排名仍保持第2及第3位不變。至於長沙灣東方國際大廈，屬新落成物業，鄰近港鐵站，地理位置優越且質素佳，吸引不少租客承租，空置率低，所以租值按年升10.0%，升幅為眾指標工廈之冠，排名由第5升一級至第4位。九龍灣企業廣場2期租務成交宗數一向較少，主要受新簽租約帶動租值有4.8%升幅。

傳統指標工廈 17 個錄跌幅 22個傳統指標工廈方面，2025年有17個跌5個升，租值排名變化不多。青衣橋滙、荃灣荃運工業中心2期、觀塘開聯工業中心及葵涌永得利廣場，租值分別按年跌14.8%、14.1%、13.6%及10.0%，因受到傳統工廈及貨倉需求減少，空置率上升影響。橋滙、荃運工業中心2期及永得利廣場租值排名均降一級，而開聯工業中心則不變。不過，長沙灣億利工業中心、觀塘鴻圖道1號及葵涌宏達工業中心的租值則分別按年升2.6%至3.9%。億利工業中心交通方便，而且有業主將大單位分間成小單位分租，故推高租值，排名由第22向上升兩級至第20位。鴻圖道1號為本港二手手機批發輸出集中地，大廈升降機多方便上落貨，兼位於港鐵站附近，租盤短缺，所以租金抗壓力較高，錄得升幅，排名由第3升至第2位。宏達工業中心的物業質素屬同區中較好，租金能夠企穩，排名維持第9位不變。