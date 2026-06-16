投資客入手海德園高層兩房 成交價932萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」交投持續暢旺，今日(16日)再錄1宗高層東南兩房單位成交。是次成交價約932萬元，呎價17,998元，由外區買家購入作投資用途。

買家看好太古地產品牌實力及港島東臨海地段優勢，加上高層單位坐向東南景觀開揚，具保值及升值潛力，而項目現樓即將落成，具即買即租優勢，遂加快入市步伐。

項目累計售出327伙，總成交金額突破29億元，銷情表現亮麗。

此外，位於太古坊的「CLUB HEADLAND主題品牌中心」現已正式開放，現場設有模擬公路騎行單車及Visio智慧顯示屏等體驗設施，並提供多款Technogym高端健身器材試玩，讓公眾率先感受項目會所設施。品牌中心鄰近太古坊辦公區，方便區內上班族於午休或下班時段前往參觀體驗。