投資客入手海德園高層兩房 成交價932萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」交投持續暢旺，今日(16日)再錄1宗高層東南兩房單位成交。是次成交價約932萬元，呎價17,998元，由外區買家購入作投資用途。
買家看好太古地產品牌實力及港島東臨海地段優勢，加上高層單位坐向東南景觀開揚，具保值及升值潛力，而項目現樓即將落成，具即買即租優勢，遂加快入市步伐。
項目累計售出327伙，總成交金額突破29億元，銷情表現亮麗。
此外，位於太古坊的「CLUB HEADLAND主題品牌中心」現已正式開放，現場設有模擬公路騎行單車及Visio智慧顯示屏等體驗設施，並提供多款Technogym高端健身器材試玩，讓公眾率先感受項目會所設施。品牌中心鄰近太古坊辦公區，方便區內上班族於午休或下班時段前往參觀體驗。
項目設有逾8萬方呎住客會所CLUB HEADLAND，提供約30項室內及戶外運動健身及休閒娛樂設施，由太古地產提供專業優質物業管理服務。項目交通便利，約10分鐘可達太古坊及太古城，約15分鐘可達金鐘及中環，連接港鐵柴灣站及多條巴士及小巴路線。入伙後首兩年更為住戶提供往返港鐵杏花邨站的專車接送服務，生活更見便捷。
「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。