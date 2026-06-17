樓花期不足1年 新地元朗芊御 涉566伙 主打兩房

新盤市場氣氛熱鬧，發展商發動新一輪推盤攻勢，昨日連續兩個項目進行命名。其中新鴻基地產(016)旗下元朗下高埔村新盤「芊御」(Garden Regency)涉566伙，已獲批預售樓花同意書，當中約70%為標準分層兩房單位，最快月內公布售樓說明書，預計關鍵日期為2027年5月17日，樓花期不足1年。 新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，「芊御」定價參考區內項目及系內「YOHO」系列，將備有4個示範單位。她說，項目園林覆蓋率近60%，會所連綠化空間佔地逾10萬方呎，設48項設施，包括33米長園林泳池等。

恒地紅磡映匯 部署端午節後開價

恒地紅磡映匯 部署端午節後開價 恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目「MIDTOWN SOUTH」推出第6期「映匯」(CHESTER II)應市，提供263伙，標準單位涵蓋一房至三房，主打兩房戶，部署端午節假期後開價，料最快月內開售，料今年9月30日落成。 恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民稱，項目與上一期數「首匯」同屬8個發展項目中最鄰近海濱項目，定價料會比「首匯」高。「MIDTOWN SOUTH」首5期累沽1,479伙，套現逾92億元；「首匯」平均成交呎價約2.22萬元。 即睇紅磡「映匯」最新資訊(House730)

應天沽2伙 吸金逾3億

應天沽2伙 吸金逾3億 另外豪宅交投活躍，長江實業集團(1113)港島半山波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」昨售出2套大宅，套現逾3.15億元。其中15樓10號大宅，實用面積2,153方呎，由殿堂級設計大師杜康生及其團隊操刀打造室內設計，原戶型為四房雙套，設計師改成三房三套，成交價約1.6578億元，呎價7.7萬元。 即睇半山波老道「應天」最新資訊(House730)