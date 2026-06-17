長實21 BORRETT ROAD標售2套大宅 總成交額2.75億｜半山豪宅

長江實業集團(1113)旗下港島半山豪宅波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」接連三天內成功標售3套大宅，帶動相鄰「21 BORRETT ROAD」第1期錄得新成交。今日(17日)再售出2套第1期的大宅，總成交金額2.75億元；項目兩期4天內共套現逾9.5億元。

今日以招標形式售出包括7樓07號大宅，實用面積2,316方呎，四房雙套間隔，成交價1.442億元，呎價約62,263元；另為7樓06號大宅，實用面積2,169方呎，四房雙套間隔，成交價1.308億元，呎價約60,304元。

長實營業經理陳詠慈表示，集團一直看好香港超級豪宅市場，相信價值持續上揚；項目連續錄得大額成交除反映項目的吸引力以外，亦表示高淨值市場正積極吸納優質資產，有見「應天」接連售出3套大宅，套現接近6.8億元，準買家的入市速度明顯飆升，預約參觀的客戶亦出現絡繹不絕的情況。