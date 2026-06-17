新盤登場｜會德豐古洞PARK SILICON提供781伙 最快下月開售

會德豐地產旗下古洞鄉梓路23號新盤，今日(17日)正式命名為「PARK SILICON」，項目分兩期發展，共涉781伙，預計最快下月初上樓書，並於同月開售。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目兩期分別為457伙及324伙，標準戶型涵蓋一至三房，實用面積為310至600方呎，當中約6成為兩房戶，另設特色戶。定價將參考新發展區，以及東鐵線及屯馬線附近鐵路盤成交價，望可吸納鐵路沿線用家、投資者及內地客。

會德豐地產旗下鄉梓路23號新盤正式命名為PARK SILICON，項目分兩期發展，共涉781伙。

黃光耀指，項目將成為集團下半年首個新盤，項目坐落於北部都會區中心位置的古洞北，是香港未來房屋供應「糧倉」。現時區內多項建設工程全速進行中，政府亦計劃興建政府聯用綜合大樓及辦公大樓，令行政及社區配套更臻完善。日前港澳辦主任夏寶龍訪港考察調研，特別實地考察古洞北的整體規劃，體現中央對古洞北發展的重視與支持。有中央國策及政府大力支持，「衣食住行」配套陸續落成，古洞北將成為「宜居、宜業、宜遊」的世界級智慧新都會。由於項目鄰近深圳，目前已接獲不少內地工作人士及創科人才的查詢。

為配合項目銷售，發展商特設「古洞北‧都會新篇展館」，現已開放預約參觀，至今已錄逾1,500參觀人次。他補充，將設三至四個示範單位於展館内。 「PARK SILICON」命名以全球創科聖地、美國矽谷的核心心臟地帶Palo Alto為靈感，該處匯聚多位創科巨頭，亦是知名國際頂尖學府所在地，不少國際科企創辦人皆畢業於此，正好呼應北部都會區的創科產業藍圖，打造媲美矽谷的「國際創科新城」，並結合古洞北毗鄰新田科技城、河套區港深創科園等「創科金三角」的獨特地理優勢，勢成創科人才的聚居地。

來自Palo Alto的「AI古仔」，是以黃先生為原型的AI角色，呼應北都創科發展與智慧新都會的定位。「AI古仔」作為項目的專屬代言人驚喜現身，並與眾嘉賓進行互動大合照。