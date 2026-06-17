中原地產獲邀出席2026年華為開發者大會 《中原地產APP》仍為唯一香港地產代理APP進駐鴻蒙作業系統

HDC 2026一連三日於東莞松山湖盛大舉行，並以「鴻蒙世界奔騰不息」為核心主題。大會雲集了逾萬名來自全國各地、海外及港澳地區的科技菁英、優秀開發者、領先企業、知名院校代表及海內外傳媒創作者共襄盛舉。中原數據科技首席科技總監吳煒溢代表公司出席，與一同受邀的香港頂尖機構代表，包括：香港上海滙豐銀行、城市售票網、香港大學等，共同見證鴻蒙生態的最新里程碑。

中原地產一直緊貼科技發展趨勢，致力為客戶提供最先進的PropTech(房地產科技)服務。作為全港首個、亦是目前唯一一家成功進駐華為鴻蒙操作系統的香港地產代理公司，中原地產日前榮獲華為官方邀請，出席全國科技界年度頂尖盛事——「華為開發者大會（HDC 2026）」。

在大會期間，吳煒溢積極參與了多場技術論壇，並與全球一眾頂尖開發者及華為技術專家，就AI、空間建構、智慧生活等領域進行技術交流。《中原地產App》亦亮相於大會的「互動體驗區」，向兩岸三地以至全球的科技業界展示中原PropTech。

吳煒溢表示，自《中原地產App》上架鴻蒙操作系統以來，中原持續提升用戶體驗，幫助鴻蒙用戶實時、無縫掌握香港最新樓市資訊。是次大會中，華為展示的最新「空間重建」技術進一步精進影像中的構圖視角及立體度。若能將此創新技術應用於中原平台，有望為客戶帶來更高清、流暢的「網上VR 睇樓」及智慧搵樓體驗。中原亦非常期待日後與華為有更多的合作機會，為香港房地產科技注入更多可能性。