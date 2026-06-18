世界盃｜樓市愈睇波愈旺？過去世界盃成交最高曾急升1.4倍

本港投資界素有「五窮六絕七翻身」的傳統智慧 ，形容5、6月股市往往低迷不振。然而，目前樓市走勢卻截然不同。正當市場步入「六絕月」，又適逢四年一度的世界盃開鑼，究竟樓市能否打破傳統。 回顧剛過去的5月，港股確實難逃「五窮」魔咒。中東局勢陰霾未散 ，加上美國就業數據出乎意料地強勁，迫使市場不得不重新押注年底前的加息風險。在外圍風高浪急下，港股波動加劇，5月份全月下挫近600點。怎料踏入6月「六絕月」，大市跌勢未止，恒指更失守25,000點大關，令市場悲觀情緒進一步蔓延。

然而，本港樓市的表現卻與疲弱的股市背道而馳，呈現「價量齊升」勢頭。根據差餉物業估價署公布，本港樓價已連升11個月，累漲逾一成，創八年以來最長升浪。即使官方5月份的正式數據尚未出爐，但參考中原城市領先指數（CCL），5月樓價再升近2%。事實證明，樓市非但沒有被股市拖累，並打破「五窮」魔咒。

6 月份一手成交料錄 1500 宗 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然上屆2022年11月舉行的卡達世界盃錄得近四成跌幅，但大家都記得，當年全球飽受疫情反覆蹂躪，經濟活動大受打擊，加上樓市正值低迷，政府亦未撤辣及放寬按揭，導致全月成交連300宗都過不到 ，完全是市底差與天災夾擊，而非世界盃累事。 換言之，只要大市氣氛配合，世界盃的狂熱根本擋不住買家的入市熱情。即使股市正值「六絕」，這股寒蟬效應亦相信不會傳導至樓市。