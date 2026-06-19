惠州五礦哈施塔特推售現樓 高層洋房人民幣50萬起 別墅185萬起(多圖)｜大灣區置業

隨著粵港澳大灣區「一小時生活圈」已逐步實現，香港人的置業目光已從單純的「便利」擴展至對「生活質素」的追求。由知名中央企業五礦集團傾力打造的惠州「五礦哈施塔特」，正好為渴望遠離喧囂、回歸自然的港人，提供了一個極高性價比的理想居所。項目現正推售建築面積1,005至1,776方呎的精裝現樓高層洋房，售價僅由人民幣約50萬元起。項目亦提供建築面積1,646至2,280方呎的現樓聯排及半獨立式別墅，現樓2,174方呎聯排別墅總價由人民幣185萬元起。

相比香港及深圳居高不下的房價，「五礦哈施塔特」的定價對港人而言可謂極具震撼力。項目現正推售建築面積1,005至1,776方呎的精裝現樓高層洋房，戶型涵蓋二+一房至四房，同樣依山而建，設計匠心，窗外可盡覽湖泊波光、精緻園景或翠綠無邊的山巒美景，售價僅由人民幣約50萬元起。對於追求更大生活空間的買家，項目亦提供建築面積1,646至2,280方呎的現樓聯排及半獨立式別墅，間局方正靈活，室內不僅具備加裝電梯的條件，並設前庭後院，亦享地面停車入戶的便利，精選現樓2,174方呎聯排別墅總價由人民幣185萬元起，讓港人能以極其親民的門檻輕鬆圓別墅夢。

作為大灣區罕見的低密度生態大型樓盤，「五礦哈施塔特」由實力雄厚的知名央企五礦集團發展，佔地廣達91萬平方米，依傍翠綠山巒而建，獨享一片面積逾10萬平方米的天然湖泊，真正實現了「開門見山、推窗看湖」之詩意生活。項目最為人津津樂道之處，是以奧地利世界文化遺產小鎮———哈施塔特為藍本打造，臣心呈獻濃郁歐陸風情的優美小鎮，社區已獲評為國家4A級旅遊景區，更成為中國知名的歐式風情網紅打卡熱點。住戶每天皆如同置身於歐洲度假勝地，盡享高質素、低密度優雅生活，完美契合港人對理想居所的渴望。

「五礦哈施塔特」深耕發展逾15年，已交付別墅及高層洋房逾3,000戶，社區生活配套成熟完善。小鎮自成一隅，購物中心、大型超市、各式食肆、學校、中醫院、精品酒店及公交站等設施一應俱全，輕鬆滿足日常生活所需。此外，天虹購物中心距項目僅約3公里，車程約6分鐘即可到達，既能享受山湖的隱逸清幽，又能便捷出入繁華都市，為住戶免卻生活後顧之憂。 交通方面，「五礦哈施塔特」與香港的距離極近。港人可由香港乘坐高鐵或跨境直通巴士直達惠城，轉車約20至30分鐘即可抵達項目。若選擇自駕或乘坐網約車，從蓮塘口岸出發經高速公路前往，車程亦僅需約90分鐘，無論是週末度假還是長期定居，往返兩地皆快捷方便。

「五礦哈施塔特」在自然環境、成熟配套、便捷交通與實惠價格之間取得了理想平衡。對於追求生活品質、有意在大灣區置業或規劃退休的港人而言，這無疑是2026年不容錯過的優質置業良機。