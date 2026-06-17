ONE STANLEY連錄億元洋房成交 1.168億沽16號洋房 呎價達3.7萬｜赤柱豪宅

16號洋房，實用面積為3,075方呎，屬四房四套連書房、儲物房、工作間、工人房、前後花園及天台間隔。洋房地下大廳層採高樓底設計，層與層之間高度達4.2米，客飯廳空間分明，最長達6.5米，外接特大落地玻璃趟門連接花園，可享壯麗南海美景。洋房設有私人升降機直達每一樓層，一樓為寢區層，設有3個套房，景致開闊。而二樓則為主人套房及書房，主人套房空間寬裕，內設主人浴室，外接露台，享南海醉人美景。

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」銷情熾熱，洋房成交持續，項目繼上周錄得2號洋房成交後，項目剛再錄得新成交，16號洋房剛透過招標形式以成交價1.168億元售出，呎價高達約37,984元。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目屬低密度臨海豪宅供應，具備難以複製的地段及景觀優勢，持續吸引不少本港富豪、內地及海外人士參觀，6月初至今項目連錄2座洋房及1個分層特色大宅成交，總成交金額逾4.7億元，而整個項目至今已售出48伙，總成交金額逾51億元，成績令人鼓舞。

新買家為企業家，從事環球貿易生意，鍾情項目可享無際的南海海景，地段理想兼鄰近赤柱市中心，日常購物、飲食配套齊備，決定趁發展商再度提價前入市，故採用120天即供付款計劃，斥資1.168億元購入該洋房，呎價達約37,984元。

隨著豪宅交投升溫，項目不同間隔及戶型陸續被承接，項目可供出售之單位越來越稀缺，而「ONE STANLEY」價值和吸引力也隨之上升，近期項目的參觀人數持續上升，市場上超級豪宅成交亦非常熾熱，預計今年豪宅樓價升幅15%至20%，而「ONE STANLEY」亦有機會於9月份再度提升內部指引價。

「ONE STANLEY」依山臨海而建，整個項目共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少。洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。