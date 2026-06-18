50指標屋苑上周買賣按周再跌29% 利嘉閣：三區全線下降 創十六周新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，對上一周受中東戰火反覆影響，兼憂慮息口有上升壓力，環球出現小股災，導致買家紛紛靠邊站，令指標屋苑交投急挫。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（8/6—14/6）共錄68宗買賣個案，較前周（1/6—7/6）的96宗減少29%，創自今年二月中農曆新年以後的十六周新低。
港島區8屋苑僅錄5宗成交
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全數減少，當中港島區8個指標屋苑上周僅錄5宗買賣，較前周的15宗大減67%，其中康怡花園及太古城同錄得1宗成交，按周均跌75%；海怡半島錄2宗交投，按周減少33%。而嘉亨灣上周錄1宗成交，按周不變。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄28宗買賣，較前周的39宗減少28%，其中盈翠半島及荃灣中心各錄1宗交投，分別按周減少67%及50%；嘉湖山莊及映灣園分別錄得4宗及1宗買賣，按周減幅各達50%；大興花園期內錄得2宗成交，較前周的3宗減少33%；沙田第一城及柏慧豪園交投量各自由前周的5宗及4宗，分別減少20%及25%至上周的4宗及3宗。而YOHO Town及新港城上周分別錄3宗及2宗買賣，按周分別逆市升50%及1倍。
「零成交」屋苑按周持平
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄35宗交投，較前周的42宗減少17%，其中新都城及港灣豪庭各錄2宗及1宗買賣，按周減幅分別達78%及67%；匯景花園及泓景臺各錄得1宗成交，按周各自減少50%；美孚新村交投量由前周的8宗，減少50%至上周的4宗；麗港城上周錄2宗買賣，按周減幅為33%。而海逸豪園及黃埔花園各錄4宗及5宗成交，按周分別逆市升33%及25%；將軍澳中心及將軍澳廣場上周各錄4宗及2宗買賣，按周逆市大升3倍及1倍。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有16個屋苑錄得「零成交」，與前周保持不變，當中港島區及九龍區各佔4個及5個屋苑，新界區則佔7個。
陳海潮：料本周將維持低水平橫行
陳海潮指出，早前市場已大量消化盤源，心急入市者已有所減少，餘下買家顯得相對冷靜，加上市場乍現波動，不少準買家遂暫時按兵不動，觀察形勢變化及發展。此外，市場亦正等待本周美國議息結果再定行止，再者也有端午節長周末假期影響，故料本周50指標屋苑將維持在目前的低水平橫行，等待一切明朗化後，再伺機反彈。