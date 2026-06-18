50指標屋苑上周買賣按周再跌29% 利嘉閣：三區全線下降 創十六周新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，對上一周受中東戰火反覆影響，兼憂慮息口有上升壓力，環球出現小股災，導致買家紛紛靠邊站，令指標屋苑交投急挫。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（8/6—14/6）共錄68宗買賣個案，較前周（1/6—7/6）的96宗減少29%，創自今年二月中農曆新年以後的十六周新低。

港島區 8 屋苑僅錄 5 宗成交

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全數減少，當中港島區8個指標屋苑上周僅錄5宗買賣，較前周的15宗大減67%，其中康怡花園及太古城同錄得1宗成交，按周均跌75%；海怡半島錄2宗交投，按周減少33%。而嘉亨灣上周錄1宗成交，按周不變。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄28宗買賣，較前周的39宗減少28%，其中盈翠半島及荃灣中心各錄1宗交投，分別按周減少67%及50%；嘉湖山莊及映灣園分別錄得4宗及1宗買賣，按周減幅各達50%；大興花園期內錄得2宗成交，較前周的3宗減少33%；沙田第一城及柏慧豪園交投量各自由前周的5宗及4宗，分別減少20%及25%至上周的4宗及3宗。而YOHO Town及新港城上周分別錄3宗及2宗買賣，按周分別逆市升50%及1倍。