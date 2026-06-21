意濤首兩期命名「滿‧意」系列 兩期同步上樓書涉共490伙｜愉景灣新盤

由香港興業(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣全新豪宅區「意濤」(Toscana)，第19-1及第19-2A期正式命名為「滿‧意」(ONE TOSCANA)及「滿‧意2期」(ONE TOSCANA 2)，同時上載售樓說明書。兩個項目共提供490伙分層住宅單位，設一至四房間隔，而兩期項目均已取得入伙紙。

首期「滿‧意」提供320伙 「滿‧意」延續愉景灣的低密度社區特色，提供320伙，主要朝向東北或西南，坐擁優美海景、Park Toscana園景、翠綠山景或開揚景致，戶型涵蓋一房至四房，實用面積介乎425至1,683方呎。其中，一房涉138伙，實用面積450至463方呎；兩房涉60伙，實用面積597至601方呎；三房涉96伙，實用面積954至1,061方呎。另設平台及天台戶，當中平台特色戶實用面積425至1,012方呎，涉18伙；天台特色戶實用面積1,645至1,683方呎，涉8伙。 本期面積最細單位為第3座、第8座的1樓B室，及第6座1樓C室，實用面積425方呎，分別連155至172方呎平台；面積最大單位為第3座16樓B室、第6座16樓A室及第8座16樓B室，實用面積1,683方呎，屬四房雙套間隔，分別連1,583至1,608方呎天台。項目預計關鍵日期為2026年9月30日，樓花期約3個月。

第2期「滿‧意 2 期」提供 170 伙 「滿‧意2期」尊據「意濤」現時最臨海位置，坐擁「維港門廊」中環及西九地標的維港海景、翠綠山景、Park Toscana園景或開揚景致，提供170伙，涵蓋一房至四房，實用面積介乎469至4,416方呎，而第1A座更屬「樓王」四房海景大宅，一梯一伙，每戶均設私人升降機大堂，私隱度十足。預計關鍵日期為2027年7月31日，樓花期約13個月。 當中，一房涉及59伙，實用面積469至494方呎；兩房涉及56伙，實用面積632至726方呎；三房涉及24伙，實用面積978至1,079方呎；三房涉及25伙，實用面積1,453至1,769方呎。另設平台及天台戶，當中平台特色戶實用面積940至1,397方呎，涉及3伙；天台特色戶實用面積1,841至4,416方呎，涉及3伙。本期面積最細單位為第1B座3至15樓C室，實用面積469方呎，一房間隔；面積最大單位為第1A座16樓A室，實用面積4,416方呎，屬兩房連書房、家庭廳、健身室及儲物室間隔，連64方呎平台及3,534方呎天台。

香港興業國際集團有限公司銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，「滿‧意」(ONE TOSCANA)的命名蘊含深遠寓意，「ONE」代表著「領先」與「獨一無二」，寓意項目是「意濤」的首個住宅系列，住戶將率先一步尊享全新意式中央公園Park Toscana及愉景灣2.0全面升級的休閒和交通配套，彰顯高瞻遠矚的生活視野。「TOSCANA」則承襲「意濤」整個全新豪宅區的英文名稱，靈感源自意大利托斯卡納（Toscana），將其翠綠山巒、美麗海岸線及豐富 藝術氣息融入整體規劃當中，營造濃厚的意式度假風情。中文名字「滿‧意」，寓意香 港興業致力為住戶締造「圓滿生活、稱心滿意」的理想生活體驗，亦巧妙地呼應了整 個豪宅區「意濤」中的「意」字，體現對意式生活美學的極致追求。