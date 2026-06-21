海德園單日連沽3伙兩房梗廚戶 套現逾3273萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」銷情持續暢旺，市場反應熱烈，昨日(20日)錄得3宗兩房連梗廚單位成交，單日合共套現約3,273萬元。單位成交價由約978萬至1,175萬元，折合實用面積呎價介乎約18,180元至21,215元。其中2宗以招標形式售出。買家均為本地買家，分別來自港島及九龍區，購入單位作自住及投資用途。
連同今日出售的第3座頂屋G室，同類位於第3座標準兩房梗廚戶型現已全數售出，反映該類間隔深受買家青睞。隨著項目現樓即將落成及交通交匯配套逐步完善，買家可享即買即住優勢，持續吸引各區用家及投資者購入。
此外，位於太古坊的「CLUB HEADLAND主題品牌中心」現已正式開放，現場設有模擬公路騎行單車及Visio智慧顯示屏等體驗設施，並提供多款Technogym高端健身器材試玩，讓公眾率先體驗項目會所設施。品牌中心鄰近太古坊辦公區，方便區內上班族於午休或下班時段前往參觀體驗。
項目設有逾8萬方呎住客會所「CLUB HEADLAND」，提供約30項室內及戶外運動健身及休閒娛樂設施，並由太古地產提供專業優質物業管理服務。交通方面，項目鄰近港鐵站及多條巴士及小巴路線，往返港島核心商業區快捷便利。入伙後首兩年更為住戶提供專車接送服務，生活更見從容便利。
「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。