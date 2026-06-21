海德園單日連沽3伙兩房梗廚戶 套現逾3273萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」銷情持續暢旺，市場反應熱烈，昨日(20日)錄得3宗兩房連梗廚單位成交，單日合共套現約3,273萬元。單位成交價由約978萬至1,175萬元，折合實用面積呎價介乎約18,180元至21,215元。其中2宗以招標形式售出。買家均為本地買家，分別來自港島及九龍區，購入單位作自住及投資用途。

連同今日出售的第3座頂屋G室，同類位於第3座標準兩房梗廚戶型現已全數售出，反映該類間隔深受買家青睞。隨著項目現樓即將落成及交通交匯配套逐步完善，買家可享即買即住優勢，持續吸引各區用家及投資者購入。