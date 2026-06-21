CCL｜連升三周突破159點 樓價今年累漲逾10%

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報159.04點，按周升0.58%，是5月30日荃灣新盤「形瑨」第四輪價單發售52伙沽清當周的市況。 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓市暢旺，新盤備受追捧熱賣，發展商定價越趨進取，業主亦封盤反價，買家需要追價才能入市，推動樓價持續向升，指數上周升穿158點，今周再進一步升破159點水平。CCL連升3周共1.01%，再創2023年9月初後144周(逾2年半)新高。今年樓價剛累升逾一成，達10.36%。CCL距離第三季目標165點，相差5.96點或3.75%。雖然美伊達成和平協議，不過隨著中證監加強對外資本外流管理，港元1個月同業拆息 HIBOR回升至近3厘，美國聯儲局加息預期升溫，恒指失守24,000點關口，好淡消息交錯，或影響第三季後期樓價升幅可能減慢。

楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升17.67%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升17.90%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.06%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至16.88%。本港天氣持續不穩，6月12日世界盃開幕，15日美伊達成和平框架協議，18日美國聯儲局及本地大型銀行宣布持利率不變，美伊總統分別簽署停戰的諒解備忘錄，黃竹坑港島南岸「海盈山」第4B期首輪價單發售75伙，紅磡「首岸」4期(第5座)次輪發售53伙，恒指失守24,000點關口，對本地二手樓價的影響將於2026年7月上旬公布的CCL才開始反映。

四區樓價三升一跌 四區樓價表現呈「三升一跌」局面，當中港島CCL_Mass報160.03點，按周升1.20%，結束3周連跌，指數創2023年9月底後142周(逾2年半)第4高。新界東CCL_Mass報172.83點，按周升0.75%，連升2周共2.01%，指數創2023年9月初後144周(逾2年半)新高。新界西CCL_Mass報144.69點，按周升0.79%，指數創2023年10月初後140周(逾2年半)新高。 九龍CCL_Mass報159.20點，按周微跌0.12%，連升2周後回軟，指數仍為2023年8月初後149周(近3年)次高。 至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.52點，按周升0.56%。CCL(中小型單位)報159.29點，按周升0.68%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創2023年9月初後145周(逾2年半)新高。CCL(大型單位)報157.76點，按周升0.08%，連升2周共1.73%，指數創2023年11月中後135周(逾2年半)次高。

八大樓價指數有 5 個升幅達 10% 或以上 2026年計，八大樓價指數有5個的升幅達10%或以上。CCL暫時累漲10.36%，CCL Mass上揚10.57%，CCL(中小型單位)飆10.53%，CCL(大型單位)增9.48%，港島升14.18%，九龍上揚10%，新界東漲8.96%，新界西走高9.01%。 是次公布的指數，根據2026年6月8日至14日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2026年5月25日至31日簽臨時買賣合約，是5月27日市建局紅磡庇利街/浙江街項目截收27份意向書，30日荃灣「形瑨」第4輪價單發售52伙沽清，31日土瓜灣「壹沐」第2期推售23伙當周的市況。