中原城市租金回報率CRI再跌至3.22% 樓價升勢較租金強勁 回報率連跌9個月｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年5月CRI回報率最新報3.22%，按月跌0.02個百分點。5月租賃旺季開始來臨，租金升幅明顯擴大。然而，同期新盤持續熱銷，並開始提價，繼續支持二手樓價升勢，樓價升幅連續9個月跑贏租金。回報率自2025年8月起由高位3.60%回落，連跌9個月共0.38個百分點，創2024年6月後近2年新低。6月買賣交投仍然暢旺，樓價升勢表現仍較租金強勁，回報率跌勢未止，不過料回報率仍可守住3.20%水平。

2026年5月H按息維持3.25%，同期租金回報率較H按息低0.03厘，連續2個月結束供平過租的情況。美國聯儲局今年暫未調整利率，料短期內利率繼續維持不變，H按息將續企穩3.25%。大型銀行的定息按揭利率優惠，首3至5年息率僅2.73厘，相較下回報率高定息0.49厘，供平過租現象仍然未變。