中原城市租金回報率CRI再跌至3.22% 樓價升勢較租金強勁 回報率連跌9個月｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年5月CRI回報率最新報3.22%，按月跌0.02個百分點。5月租賃旺季開始來臨，租金升幅明顯擴大。然而，同期新盤持續熱銷，並開始提價，繼續支持二手樓價升勢，樓價升幅連續9個月跑贏租金。回報率自2025年8月起由高位3.60%回落，連跌9個月共0.38個百分點，創2024年6月後近2年新低。6月買賣交投仍然暢旺，樓價升勢表現仍較租金強勁，回報率跌勢未止，不過料回報率仍可守住3.20%水平。
2026年5月H按息維持3.25%，同期租金回報率較H按息低0.03厘，連續2個月結束供平過租的情況。美國聯儲局今年暫未調整利率，料短期內利率繼續維持不變，H按息將續企穩3.25%。大型銀行的定息按揭利率優惠，首3至5年息率僅2.73厘，相較下回報率高定息0.49厘，供平過租現象仍然未變。
CRI Mass及CRI(中小型單位)回報率齊跌10個月
2026年5月份CRI_Mass回報率報3.36%，按月跌0.01個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.32%，按月跌0.02個百分點。CRI_Mass及CRI(中小型單位)回報率齊跌10個月，同樣累跌0.39個百分點。CRI(大型單位)回報率報2.70%，按月跌0.04個百分點，連跌2個月共0.09個百分點。
四區僅新界西按月升0.01%
四區方面，新界西CRI_Mass回報率報3.43%，按月升0.01個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.36%，按月無升跌。港島CRI_Mass回報率報3.33%，按月持平，結束連續7個月跌勢。新界東CRI_Mass回報率報3.32%，按月跌0.04個百分點，連跌4個月共0.27個百分點。
成份屋苑51.7%供平過租
在143個成份屋苑中，2026年5月份租金回報高於H按息(3.25%)的屋苑共74個，與4月份數量相同，即51.7%屋苑供平過租。其中租金回報達4厘或以上的有9個，分別為美景花園4.70%、華景山莊4.50%、荃威花園4.49%、富豪花園4.22%、黃埔新村4.20%、嘉薈軒4.14%、香港黃金海岸4.09%、得寶花園4.07%、淘大花園4.05%。
主要屋苑方面，杏花村3.66%、康怡花園3.42%、海怡半島3.33%、太古城3.15%、美孚新村3.99%、黃埔花園3.63%、麗港城3.48%、新都城3.31%、太湖花園3.76%、沙田第一城3.75%、迎海3.04%、名城2.87%、尚悅3.57%、嘉湖山莊3.49%、映灣園3.37%、Yoho Town 2.86%。