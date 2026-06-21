中原城市租金回報率CRI降至3.24% 結束供平過租局面｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年4月CRI回報率最新報3.24%，按月跌0.05個百分點。樓市買賣暢旺，樓價升幅擴大，顯著跑贏租金升幅，近8個月CCI累升12.73%，同期CRI只累升1.57%，影響CRI回報率自2025年8月的3.60%高位回落，連跌8個月共0.36個百分點，創2024年6月後的22個月新低。回報率已跌至低於H按息，結束了供平過租局面。即將踏入暑假租務旺季，租金雖連升兼屢創新高，惟升幅追不上樓價，料回報跌勢未止，但相信第二季仍處於3.2%以上水平。