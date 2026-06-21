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出版：2026-Jun-21 19:05
更新：2026-Jun-21 19:05

中原城市租金回報率CRI降至3.24% 結束供平過租局面｜樓市數據

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中原城市租金回報率CRI降至3.24% 結束供平過租局面｜樓市數據

中原城市租金回報率CRI降至3.24% 結束供平過租局面｜樓市數據

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中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，20264CRI回報率最新報3.24%，按月跌0.05個百分點。樓市買賣暢旺，樓價升幅擴大，顯著跑贏租金升幅，近8個月CCI累升12.73%，同期CRI只累升1.57%，影響CRI回報率自20258月的3.60%高位回落，連跌8個月共0.36個百分點，創20246月後的22個月新低。回報率已跌至低於H按息，結束了供平過租局面。即將踏入暑假租務旺季，租金雖連升兼屢創新高，惟升幅追不上樓價，料回報跌勢未止，但相信第二季仍處於3.2%以上水平。

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中原城市租金回報率CRI降至3.24% 結束供平過租局面｜樓市數據

4H按息維持3.25%

20264H按息維持3.25%，同期租金回報率較H按息低0.01厘，終止連續11個月供平過租的情況。不過，若以大型銀行首3年至5年定息按揭利率2.73%計，回報率較定息高0.51厘，供平過租現象則仍未變。

4月份CRI_Mass回報率報3.37%，按月跌0.05個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.34%，按月跌0.04個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊跌9個月，分別累跌0.380.37個百分點。CRI(大型單位)回報率報2.74%，按月跌0.05個百分點。

四區三跌一持平

四區方面，三跌一持平。港島CRI_Mass回報率報3.33%，按月跌0.05個百分點，連跌7個月共0.36個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.36%，按月跌0.05個百分點。新界東CRI_Mass回報率報3.36%，按月跌0.15個百分點，連跌3個月共0.23個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.42%，按月持平，連跌5個月後企穩。

中原城市租金回報率CRI降至3.24% 結束供平過租局面｜樓市數據

荃威花園租金回報錄4.44%。

51.7%屋苑供平過租

143個成份屋苑中，20264月份租金回報高於H按息(3.25%)的屋苑跌至74個，較3月份減少9個，即51.7%屋苑供平過租，其中租金回報達4厘或以上的有11個，分別為荃威花園4.44%，嘉薈軒4.43%，華景山莊4.43%，黃埔新村4.29%，富豪花園4.29%，大埔中心4.14%，新峰花園4.07%，美孚新村4.05%，美景花園4.05%，南豐新村4.04%，太湖花園4.01%

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杏花村租金回報錄3.49%。

主要屋苑回報方面，杏花村3.49%，海怡半島3.32%，康怡花園3.31%，太古城3.22%，麗港城3.59%，新都城3.52%，黃埔花園3.45%，沙田第一城3.77%，迎海2.96%，名城2.90%，尚悅3.51%，嘉湖山莊3.38%，映灣園3.29%Yoho Town3.24%

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