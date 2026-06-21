十大屋苑｜周末成交按周升66.7% 中原：盤源開始短缺 二手交投略放慢

中原地產十大屋苑本周末錄得5宗成交，較上周末3宗升66.7%，端午節三天假期錄10宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大市交投氣氛持續向好，加上本周末天氣好，買家積極出動睇樓，惟不少市民趁長假期外遊及世界盃因素影響，加上早前市場消化大批筍盤，放盤開始短缺，業主亦開始收窄議價空間，增加買家入市難度，令二手交投略為放慢。

太古城兩房則王 1050 萬連租約成交 港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得1宗成交，3天假期錄3宗成交，周末成交包括金星閣中層D室買賣成交，實用面積582方呎，屬兩房則王間隔，外望園景，以1,050萬元連租約獲承接，呎價約18,041元。據了解，原業主於2012年9月以792萬元購入上述單位，持貨約14年，是次轉手帳面獲利258萬元，單位期內升值約32.6%。

麗港城與上周末持平 九龍區方面，中原地產中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城周末錄1宗成交，較上個周末無升跌。成交單位為37座中層H室，實用面積748方呎，屬三房套間隔，望園景及海景，叫價968萬元，最新以945萬元成交，呎價12,634元。據了解，原業主於2013年以708萬元購入上述單位，持貨約13年，是次轉手帳面獲利237萬元，單位期內升值約33.5%。

美孚新邨 3 天假僅錄 1 宗成交 中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨3天假期錄得1宗成交，包括4期百老匯街77號中層A室，實用面積662方呎，2房間隔，剛以763萬元易手，呎價11,526元。

嘉湖山莊兩房戶 15 年勁升 112% 新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，本周末嘉湖山莊錄1宗成交，成交單位為樂湖居8座低層F室，實用面積449方呎，屬兩房間隔，最新以413萬元成交，呎價9,198元。據了解，原業主於2011年以195萬元購入上述單位，持貨約15年，是次轉手帳面獲利218萬元，單位期內升值約112%。

收租客 490 萬入手沙田第一城兩房 中原地產沙田第一城站分行高級分行經理蔣雲軒表示，沙田第一城本周末錄1宗成交， 最新錄9座中層H室，單位實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以490萬元獲承接，呎價14,985元。據了解，新買家為收租客，見單位價錢合理，間隔合用，即承接單位收租，單位市值月租約15,000元，買家可享約3.7厘租金回報。據了解，原業主於1997年以約222萬元購入單位，持貨約29年，是次轉手帳面獲利約268萬元離場，期內升值約121%。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)