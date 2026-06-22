十大屋苑｜周末買賣按周回升五成 利嘉閣：樓市「借勢回氣」 市場需時間消化

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，剛過去的周六日，十大屋苑的二手交投雖較上周回升約五成，但與早前的雙位數水平相比，整體市況仍未屬理想。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(6月20至21日)十大指標屋苑錄得6宗二手成交，較上一個周末(6月13至14日)的4宗，按周增加2宗或約50%。而端午長周末(6月19日至21日)共3天假期，十大指標屋苑則合共錄得7宗買賣。

過去半年本港樓價已累升近一成 廖偉強認為，今個周末適逢端午節假期，不少市民選擇外遊或北上消費，分散了市場焦點；再者，連日來本港天氣欠佳，暴雨連連，亦直接拖累了睇樓人流及物業買賣的進度。加上現時全球地緣政治局勢不明朗，美國聯儲局雖然維持利率不變，但市場對年底前可能再度加息的憂慮未除，令部分準買家入市態度轉趨審慎。而過去半年，本港樓價已累積近一成的升幅，市場現正處於「借勢回氣」階段，買家需要時間消化升幅。與此同時，二手業主態度普遍企硬，減價空間有限；在市場暫時缺乏全新一手大盤刺激的情況下，買賣雙方陷入拉鋸狀態，預期短期內二手市況將維持平穩整固的格局。

剛過去的周六日，十大指標屋苑若以區域劃分，港島區太古城錄得2宗成交。九龍區美孚新邨及麗港城各錄得1宗成交。至於新界區，沙田第一城亦錄得2宗成交。

太古城連錄 2 宗成交 利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，過去周六日兩天太古城連錄約2宗成交，其中，怡山閣一個高層D室，實用面積約689方呎，成交價約1,050萬元，呎價約15,239元。另一成交單位為金星閣高層D室，實用面積約582方呎，以1,050萬元連租約沽，呎價約18,041元。

沙田第一城中層戶 490 萬售出 利嘉閣地產大圍區助理營業董事黃萬盛表示，沙田第一城過去周六日錄約2宗成交，其中9座中層H室，實用面積約327方呎，新近以約490萬元成交，呎價約14,985元。另外一宗成交為49座中層A室，實用面積約284方呎，新近以約460萬元成交，呎價約16,197元。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)