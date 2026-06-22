樓價時光倒流超過10年前！白石角天賦海灣四房業主蝕逾5%沽貨走｜二手市況

近期市場氣氛持續升溫，買家積極入市，惟部分業主要蝕讓出貨，樓價更時光倒流超過10年前水平。

天賦海灣四房 15 年間貶值 73 萬

中原地產火炭站銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，大埔白石角天賦海灣剛錄2座中層C室成交，單位實用面積約1,097方呎，四房連套房間隔，日前議價後以1,250萬元沽出，呎價約11,395元。

據了解，新買家為同區客，見屋苑環境舒適，間隔合用，價錢合理，即買入單位自用。原業主於2011年以1,323萬元購入單位，持貨約15年，是次易手帳面虧蝕73萬元，物業期內貶值約5.5%。