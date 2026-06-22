樓價時光倒流超過10年前！白石角天賦海灣四房業主蝕逾5%沽貨走｜二手市況

近期市場氣氛持續升溫，買家積極入市，惟部分業主要蝕讓出貨，樓價更時光倒流超過10年前水平。
天賦海灣四房15年間貶值73萬
中原地產火炭站銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，大埔白石角天賦海灣剛錄2座中層C室成交，單位實用面積約1,097方呎，四房連套房間隔，日前議價後以1,250萬元沽出，呎價約11,395元。
據了解，新買家為同區客，見屋苑環境舒適，間隔合用，價錢合理，即買入單位自用。原業主於2011年以1,323萬元購入單位，持貨約15年，是次易手帳面虧蝕73萬元，物業期內貶值約5.5%。
玖瓏山兩房12年跌價近3%
中原地產新界東星凱堤岸分行高級分行經理姚枝榮指，九肚山玖瓏山最新錄得傲瓏閣3座中層B室成交，單位實用面積約705方呎，兩房間隔。原開價約900萬元，議價後以883萬元易手，呎價約12,525元。
姚枝榮透露，新買家為同區客，見單位間隔合用，價錢合理，即把握機會購入單位自住。
據了解，原業主於2014年以約909萬元購入單位，持貨約12年，是次轉售帳面損失26萬元，物業期內貶值約2.9%。資料顯示，玖瓏山位於九肚山麗坪路33號，2015年入伙，共有10座，提供973個單位。