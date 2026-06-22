海瑅灣I夥中原推七一置業優惠 指定買家可獲總值6.8萬旅遊禮券｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」，自推售以來備受市場追捧。為慶祝七月一日香港特別行政區成立29周年，中原地產特別為「海瑅灣I」買家提供專屬七一置業優惠。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2026年上半年樓市可謂觸底反彈，交投持續暢旺之餘，樓價亦穩步向升。中原城市領先指數CCL今年暫累升近10%，亦較去年3月低位回升逾17%。價量齊升下，買家置業信心有增無減，相信下半年樓市旺勢會持續。「海瑅灣I」是今年的重頭鐵路盤，掀起多次搶購熱潮，項目累積售出高達808伙，總套現金額突破71億元，備受買家追捧。