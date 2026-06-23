曦蕓居與尚至醫療合作綜合安老及醫療服務 締造長者照護新里程

曦蕓居與尚至醫療宣布達成策略合作，攜手開創高端長者照護新里程，為綜合安老及醫療服務樹立嶄新標竿。 是次合作將曦蕓居及尚至醫療集團緊密聯結——前者為位於跑馬地的高端長者生活社區，後者為香港其中一間領先的誇專科醫療集團，提供涵蓋健康管理與預防、診斷、治療及康復的綜合護理服務。雙方策略合作，共同締造香港首個高端醫護聯盟，將安老生活與臨床醫療整合為一，構建無縫銜接的完整照護生態系統，隨著住客需求的轉變，為其提供更具協調性及個人化的全方位體驗。

曦蕓居由其士集團與基督復臨安息日會港澳區會合作興建，以持續照顧退休社區（CCRC）概念為藍本，配合政府倡導的「居家安老」的施政方向。其服務模式支援住戶在同一社區內，從獨立自主生活過渡至輔助護理，實現連貫完整的照護歷程。住戶得以在熟悉的環境中安居，即使需求隨時間轉變，亦無需遷離，為住戶本人及其家屬帶來更大的生活延續性與安心保障。 其士集團董事總經理譚國榮表示，隨著香港步入超高齡社會，核心挑戰已不再是提供單一的護理服務，而是如何構建一套將生活、照護與醫療融為一體的完整模式。今日的長者不再單純尋求護理安老服務，而是希望找到一個如「家」般自在的環境，讓他們能夠繼續以目標感、自主性及及尊嚴生活。曦蕓居正是建基於此理念，打造一個持續照護的生活環境，讓住戶可於同一熟悉社區內，隨著需要轉變，在不同照護層級之間自然過渡，而無需承受搬遷帶來的干擾。是次合作進一步鞏固此模式，透過將臨床專業、創新科技及知識交流融入曦蕓居社區的生活當中，提升整體服務的深度與質素，並推動醫療由被動照顧，轉向更主動的個人化健康管理。服務亦可因應每位住戶的不同需要持續調整，同時保留住戶之間的聯繫和自主選擇。

2025年，香港65歲或以上人口佔總人口的25%。預計到2060年，比例將上升至約每三個人中便有一位。香港已正式踏入「長壽時代」，社會對長者護理的期望亦隨之發生深刻轉變。長者及其家屬不再願意在優質退休生活與頂尖醫療服務之間作出取捨——他們期望兩者兼得。此次合作正是對這一需求的直接回應，將曦蕓居的優越生活體驗與尚至醫療集團備受信賴的臨床專業相結合，致力在香港建立真正與眾不同的高端長者護理方案。 尚至醫療集團創辦人兼集團首席執行官劉嘉霖表示，曦蕓居對提供持續照護服務的承諾，一種能夠配合每位住戶真正需要的個人化護理模式所體現的理念高度契合。深感榮幸能夠攜手將這一願景付諸實現。跨專科團隊匯聚了老人科及其他醫療專科醫生，以及各類專職醫療人員，全面支援完整的健康護理過程，涵蓋健康管理與預防、評估與診斷、治療，以至康復各個環節。透過與頂尖醫學院及大學平台的合作，會引入創新的人工智能驅動工具，用於篩查、風險評估及持續監測，相關工具均經臨床驗證，並持續優化。今次與曦蕓居的合作，將上述功能及應用直接帶給住戶，將主動權、個人化的醫療護理融入日常生活中。共同目標簡單而明確，打造一個積極守護健康、及早識別風險的環境，讓每位住戶都能主動，按照自己的方式延續生活，迎來豐盛晚年。

根據合作協議，尚至醫療集團將成為曦蕓居的策略醫療合作夥伴，進一步強化其長者生活與護理生態系統。符合資格的住戶將獲安排專屬臨床服務，包括由專業醫護人員到現場進行評估及提供適時治療。先進的醫療科技與人工智能應用亦將有助提升服務質素，令專業臨床支援更自然地融入曦蕓居日常生活中。 雙方將在曦蕓居現有護理框架的基礎上，共同制定度身訂造的個人化自選護理計劃，透過跨專科醫護人員的綜合支援，為住戶在不同的健康階段，提供更連貫、整合的支援。

其士集團致力透過打造安全、完善的照護環境，推動長者得以有尊嚴地樂享晚年。集團憑藉其在發展、投資及營運方面的深厚專業，自2011年起在安老服務領域積累了豐富經驗，旗下在美國擁有25間安老院的業務組合，提供由日常生活協助、認知障礙症護理，到專業護理、暫託護理及紓緩護理的全方位服務。集團深耕香港逾55年，如今將長者照護服務這份寶貴經驗帶回香港，為社區未來的長者友善生活模式發展作出貢獻。