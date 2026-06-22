5月資助房屋按揭登記量飆2.8倍 中原按揭：宏緻苑朗天苑湧現上會潮｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年5月份本港銀行共錄得2,859宗資助房屋按揭登記，較4月份的736宗按月升2.8倍（288.5%），創自2023年6月（3,021宗）後的35個月新高。單計宏緻苑及朗天苑兩個項目，5月份已合共錄得高達2,234宗現樓按揭登記，成為推升整體登記數字的核心原因。以首五個月合計，資助房屋按揭登記量錄得8,328宗，較2025年同期的5,297宗按年增加57.2%。王美鳳解釋，今年已有多個新居屋及綠置居項目落成並進入按揭上會期，帶動今年首五個月累計資助房屋按揭登記顯著增加。巿佔率方面，5月份中銀香港以54%的巿佔率位列榜首，連續34個月穩佔單月冠軍寶座。

居二成交 5 月按月跌 10.8% 按年增 33.9% 居二市場方面，王美鳳續指，根據中原按揭研究部及房委會數字（截至2026年6月16日），2026年5月份居屋第二市場錄得332宗，較4份的372宗跌10.8%；以2026年首五個月計，居二成交共錄得1,929宗，較2025年同期（1,441宗）增加33.9%。她解釋，由於早前市場已消化了部份居二筍盤，令近期「白居二」入市步伐開始減慢，加上政府已推出新一期「居屋2025」，相信部分資助房屋買家轉趨觀望，將焦點集中於新一輪居屋，預料居二市場整體的交投升勢相對放緩。

中銀香港單月 34 連冠 交通銀行零的突破升至第四位 王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年5月份本港銀行共錄得2,859宗資助房屋按揭登記，較4月份的736宗按月急升2.8倍（288.5%）。5月份首四位銀行市佔率微升1.6個百分點至97.3%。排名方面，5月份首三位銀行排名維持不變：中銀香港錄得1,545宗登記，市佔率按月升8.1個百分點至54%，超過一半的市場覆蓋率，連續34個月穩居第一；恒生銀行錄得554宗登記，市佔率跌4.4個百分點至19.4%，維持第二；滙豐銀行期內錄得524宗登記，市佔率跌2.5個百分點至18.3%，排名第三；交通銀行從4月0宗登記升至5月118宗，排名連升11位至第四；第五至十名分別為：工銀亞洲、渣打銀行、東亞銀行、大新銀行、創興銀行、上海商業銀行及華僑銀行香港。