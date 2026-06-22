租金破頂！中大內地生2.4萬租大圍柏傲莊一房創新高｜半新樓租賃

租賃市場暢旺，部分業主今年內入市已順利租出單位，而且成交租金更創新高。

中原地產大圍豪宅圍方柏傲莊分行高級分行經理鍾志聰表示，大圍半新樓柏傲莊最新錄得7A座中層D室租賃成交，單位實用面積約324方呎，一房間隔，日前議價後以2.4萬元租出，呎租約74.1元，創同類單位租金新高。

預繳一年租金涉28.8萬

據了解，新租客為一名內地學生，新學年於中大就讀，鍾情港鐵上蓋屋苑，見屋苑位置方便，單位間隔合用，即以先付1年租金方式租入單位自用，方便上學，涉及金額28.8萬元。業主在今年3月以約776萬元購入單位，持貨僅約3個月即順利租出，可享約3.7厘租金回報。