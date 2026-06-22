租金破頂！中大內地生2.4萬租大圍柏傲莊一房創新高｜半新樓租賃

租賃市場暢旺，部分業主今年內入市已順利租出單位，而且成交租金更創新高。
中原地產大圍豪宅圍方柏傲莊分行高級分行經理鍾志聰表示，大圍半新樓柏傲莊最新錄得7A座中層D室租賃成交，單位實用面積約324方呎，一房間隔，日前議價後以2.4萬元租出，呎租約74.1元，創同類單位租金新高。
預繳一年租金涉28.8萬
據了解，新租客為一名內地學生，新學年於中大就讀，鍾情港鐵上蓋屋苑，見屋苑位置方便，單位間隔合用，即以先付1年租金方式租入單位自用，方便上學，涉及金額28.8萬元。業主在今年3月以約776萬元購入單位，持貨僅約3個月即順利租出，可享約3.7厘租金回報。
啟德嘉峯匯兩房2.38萬租出
若以上述2.4萬元的租金預算，於啟德區可租入一個兩房單位，實用面積更可大出近130方呎。
中原地產啟德新區啟德1號分行經理施蒂文指，中原最新促成啟德嘉峯匯第1B座低層B室租務成交，單位實用面積約453方呎，採兩房間隔，擁開放式廚房。單位坐向西方，享內園景致，以2.38萬元租出，呎租約52.5元。
業主享3厘回報
施蒂文指，上址業主於今年4月才以945萬元購入單位，持貨短短2個月即順利租出，可享約3厘租金回報。至於嘉峯匯本月暫錄約8宗租賃成交，平均實用呎租約54元。
資料顯示，嘉峯匯位於啟德新區沐泰街9號，2021年入伙，共有6座及洋房4間，提供1,006個單位。