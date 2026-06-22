利嘉閣精英會辦「紅旗出海」汽車導賞團 了解內地頂級客群品味

利嘉閣精英會向來銳意開拓創新，不時舉辦兼具知識、品味與拓展視野的優質活動，帶領會員走在市場與時代的最前線。隨着中國頂尖科研與汽車工業在國際市場上強勢崛起，精英會日前特別舉辦「紅旗出海歷史性第一站」汽車導賞團活動，由今年度精英會會長、東半山營業董事余傑文及副會長、新西九龍豪宅(九龍站豪宅)首席營業董事姚偉基親自帶隊，與一眾精英會員親往亞洲國際博覽館，共同見證中國汽車工業的輝煌時刻。
是次行程的焦點為中國頂級豪華汽車品牌「紅旗」。該品牌近年積極拓展全球版圖，而本次香港國際汽車博覽會更被視為「紅旗出海國際市場的歷史性第一站」。在「紅旗」官方的尊貴安排下，品牌專家親自帶精英會員穿越盛大的「紅旗」展台，進行一場深度與尊貴兼備的VIP專場導賞。在專家的講解中，會員們深入認識了「紅旗」品牌的傳奇歷史、匠心工藝文化，以及最前沿的科技發展；會員更在現場親身參與互動，並近距離體驗「紅旗」專為國際市場打造的全新右軚車型矩陣，親身感受國產豪華汽車品牌獨一無二的非凡魅力與氣派。
余傑文表示，本次活動不僅是一場豪車盛宴，更是一次深刻感受國家工業強大實力與文化自信的珍貴機會。精英會期望透過與會員一同見證「紅旗出海」這一里程碑，將追求卓越、與時並進的品牌精神融入到日常的專業服務當中，繼續為客戶提供最高質的地產代理服務。
余傑文指，隨着國家經濟與高端工業高速發展，近年有更多內地高淨值人士來港發展。「紅旗」汽車展現的奢華工藝與創新科技，讓精英們深刻體會到內地頂級客群「新中式奢華」的高端品味，亦能一睹紅旗汽車霸氣真身，可謂眼界大開。精英們將積極借鏡此等頂尖品牌的待客之道，務求為內地客戶帶來更專業、體貼的頂級置業體驗。