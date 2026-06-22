利嘉閣精英會辦「紅旗出海」汽車導賞團 了解內地頂級客群品味

利嘉閣精英會向來銳意開拓創新，不時舉辦兼具知識、品味與拓展視野的優質活動，帶領會員走在市場與時代的最前線。隨着中國頂尖科研與汽車工業在國際市場上強勢崛起，精英會日前特別舉辦「紅旗出海歷史性第一站」汽車導賞團活動，由今年度精英會會長、東半山營業董事余傑文及副會長、新西九龍豪宅(九龍站豪宅)首席營業董事姚偉基親自帶隊，與一眾精英會員親往亞洲國際博覽館，共同見證中國汽車工業的輝煌時刻。

是次行程的焦點為中國頂級豪華汽車品牌「紅旗」。該品牌近年積極拓展全球版圖，而本次香港國際汽車博覽會更被視為「紅旗出海國際市場的歷史性第一站」。在「紅旗」官方的尊貴安排下，品牌專家親自帶精英會員穿越盛大的「紅旗」展台，進行一場深度與尊貴兼備的VIP專場導賞。在專家的講解中，會員們深入認識了「紅旗」品牌的傳奇歷史、匠心工藝文化，以及最前沿的科技發展；會員更在現場親身參與互動，並近距離體驗「紅旗」專為國際市場打造的全新右軚車型矩陣，親身感受國產豪華汽車品牌獨一無二的非凡魅力與氣派。