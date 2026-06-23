地產文學｜紅磡樓盤廣告好文彩 「長情租客慘遭出賣」充滿故事？

今年上半年樓市交投及樓價走勢均表現出色，市場上不少筍盤快速被吸納。坊間有不少十分好文彩的地產代理，會為不同放盤設計出特別的宣傳語，希望能夠成功吸引買家目光。
近日社交平台上有網民分享關於樓盤廣告的帖文，樓主貼上今年2月至3月時3個放盤廣告，讚賞代理「好好文彩」，「第一次睇樓盤廣告咁高fun，個個盤都比佢講到好多故事咁。」
帖文中崇敬樓的放盤廣告上寫著「長情租客慘遭出賣，可以傾交吉！」該單位實用面積616方呎，三房間隔，標價538萬元，笑言「第一眼差啲以為係感情糾紛」，不過未知到底「長情租客慘遭出賣」內裡的故事。
對上一宗成交單位「4球有找」
翻查資料，崇敬樓位於紅磡崇潔街31號，1973年入伙，提供60個單位，今年暫未錄得二手成交個案，對上一宗為去年3月錄得，為高層A室，實用面積616方呎，以398萬元售出，呎價約6,461元。
偉恒昌新邨租盤「歲月靜好、感受得到」
另一個土瓜灣偉恒昌新邨的租盤廣告上則寫「歲月靜好、感受得到。裝修完畢，隨時睇得。」該單位實用面積456方呎，大兩房間隔，叫租1.8萬元，讚賞「字數工整又押哂韻，都有啲想知佢嘅歲月有幾靜好。」
資料顯示，偉恒昌新邨位於土瓜灣美景街113號，1978年入伙，分為3期共有30座，提供2,730個單位。
黃埔新邨放盤「年初一至三、你叫我就返」
至於紅磡黃埔新邨一個實用面積494方呎兩房放盤廣告，於今年農曆新年前放售，廣告上寫著「年初一至三、你叫我就返，靚裝修單位、乜時間都要睇！」有網民留言稱此廣告若要押返字數，可以接「點都要去睇。」
資料顯示，黃埔新邨位於黃埔民泰街39號，1976年入伙，共有25座，提供2,730個單位。