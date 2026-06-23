地產文學｜紅磡樓盤廣告好文彩 「長情租客慘遭出賣」充滿故事？

今年上半年樓市交投及樓價走勢均表現出色，市場上不少筍盤快速被吸納。坊間有不少十分好文彩的地產代理，會為不同放盤設計出特別的宣傳語，希望能夠成功吸引買家目光。

近日社交平台上有網民分享關於樓盤廣告的帖文，樓主貼上今年2月至3月時3個放盤廣告，讚賞代理「好好文彩」，「第一次睇樓盤廣告咁高fun，個個盤都比佢講到好多故事咁。」

帖文中崇敬樓的放盤廣告上寫著「長情租客慘遭出賣，可以傾交吉！」該單位實用面積616方呎，三房間隔，標價538萬元，笑言「第一眼差啲以為係感情糾紛」，不過未知到底「長情租客慘遭出賣」內裡的故事。