港島樓呎租連環破頂！內地客斥逾11萬租北角海璇 每呎高見99元｜租賃市況

據了解，上述單位由發展商持有，不屬服務式住宅單位，一直以來均用作長線放租。是次成功以新高價租出單位，反映市區一線臨海豪宅對於實力派客群具備極強吸引力。

陳家鴻透露，新租客為內地客，心儀屋苑配套及單位擁海景，由於子女於附近國際學校就讀，為了方便上學及往返校園，遂決定承租單位自用。

中原地產北角半山高級資深區域營業董事陳家鴻表示，分行新近促成北角臨海豪宅海璇大額租賃成交，單位為1B期3座中層B室，實用面積約1,129方呎，採三房一套間隔，前臨一線維港海景，最新以月租111,600元租出，呎租近99元，呎租創下北角區同類大三房分層住宅單位新高紀錄。

杏花邨豪華裝修兩房 2.13 萬租出

中原地產杏花邨第二分行高級區域營業經理鄭俊輝表示，分行新近促成杏花邨11座中層6室租賃成交，單位實用面積約453方呎，採兩房間隔，向西南，外望屋苑及翠綠山景。單位內部附帶豪華裝修，最新以月租2.13萬元租出，呎租約47元，呎租創下屋苑本年度新高。

租客為免錯失良機「即睇即租」

據了解，新租客鍾情單位靚裝修，眼見此類優質放盤在市場上極為罕有，為免錯失良機，遂決定「即睇即租」承租上址。

至於業主在2020年以780萬元購入單位，一直作自住用途，最近因家庭需要升級換大單位，才首度將單位轉作放租，現可享近3.3厘租金回報。