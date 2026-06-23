交投或稍回氣 利嘉閣料下半年樓價再升8%

利嘉閣地產指，今年上半年本港樓市表現強勁，受惠低息、股市向好等因素，一二手私宅市場價量齊升，整體買賣登記量創近10個「半年度」新高，中小型住宅樓價上半年料升8.5%。展望下半年，美國加息預升溫，在高基數下交投量短期或回落，惟無阻樓價繼續推進，預計下半年中小型住宅樓價再漲8%，即全年升幅逾16%。

利嘉閣地產董事鄭健糧指，上半年整體私宅買賣登記及金額料錄36,593宗及3,396.81億元，較去年下半年的31,402宗及2,828.78億元，各升17%及20%；兩者雙雙連升3個「半年度」兼創下近10個「半年度」新高。