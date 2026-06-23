交投或稍回氣 利嘉閣料下半年樓價再升8%

利嘉閣地產指，今年上半年本港樓市表現強勁，受惠低息、股市向好等因素，一二手私宅市場價量齊升，整體買賣登記量創近10個「半年度」新高，中小型住宅樓價上半年料升8.5%。展望下半年，美國加息預升溫，在高基數下交投量短期或回落，惟無阻樓價繼續推進，預計下半年中小型住宅樓價再漲8%，即全年升幅逾16%。
利嘉閣地產董事鄭健糧指，上半年整體私宅買賣登記及金額料錄36,593宗及3,396.81億元，較去年下半年的31,402宗及2,828.78億元，各升17%及20%；兩者雙雙連升3個「半年度」兼創下近10個「半年度」新高。
租金方面，在高才專才及留學生租賃需求不斷增加，且接近暑假旺季加持下，上半年料升4.5%。至於豪宅在租賃需求熾熱下，租金上半年升幅更料達5%。
樓市將呈「量微調、價續升」格局
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，上半年市場消化不少盤源，發展商庫存量大減，而二手業主亦顯得惜售，雙方都開始重求價再求量，故令下半年的交投量在高基數下或有所減慢，市況將呈現「量微調、價續升」的格局。當中一手私宅物業登記量料錄1萬宗，二手私宅料錄2.2萬宗，合計共約3.2萬宗。全年方面，預測一手將達2.2萬宗，勢創自2005年以來的22年新高；而二手則錄4.66萬宗，亦料為近5年最多。
租金慢升續破頂
廖偉強稱，隨着高才專才「租轉買」的剛性需求持續釋放，加上銀行閒置資金尋求保值，樓市下半年交投雖稍放緩，但無阻樓價及租金繼續推進；當中中小型住宅樓價料漲8%；豪宅則升6%，全年計分別漲逾16%及11%。租金方面，在入伙盤增加下，中小型住宅料錄3%升幅，全年累升近8%續破頂；豪宅在供應少但需求大下，仍看升5%，全年料增約10%。