內地生轉搶居屋租盤！沙田廣林苑已補價三房1.75萬「雙破頂」租出｜租賃市況

踏入租賃旺季，不少內地生積極搵盤，居屋市場租盤亦受追捧，更出現高價成交個案。沙田廣林苑一個已補價三房單位新近獲內地生以1.75萬元承租，料創屋苑租金及呎租新高，並即時預繳兩個月按金連全年租金，涉及金額共24.5萬元。

富堡城物業董事廖志財表示，上述成交單位為廣林苑C座低層06室，實用面積約543方呎，屬「細三房」間隔，原叫租1.8萬元，最後輕微減價500元，以1.75萬元租出，呎租約32.2元，租金創屋苑新高外，呎租亦創同類型單位新高。