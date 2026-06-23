內地生轉搶居屋租盤！沙田廣林苑已補價三房1.75萬「雙破頂」租出｜租賃市況

踏入租賃旺季，不少內地生積極搵盤，居屋市場租盤亦受追捧，更出現高價成交個案。沙田廣林苑一個已補價三房單位新近獲內地生以1.75萬元承租，料創屋苑租金及呎租新高，並即時預繳兩個月按金連全年租金，涉及金額共24.5萬元。
富堡城物業董事廖志財表示，上述成交單位為廣林苑C座低層06室，實用面積約543方呎，屬「細三房」間隔，原叫租1.8萬元，最後輕微減價500元，以1.75萬元租出，呎租約32.2元，租金創屋苑新高外，呎租亦創同類型單位新高。
據悉，原業主於2012年以227萬元購入單位，現可享近9.3厘租金回報。資料顯示，廣林苑位於小瀝源路62-78號，1990年入伙，共有3座，提供1,836個單位。
康林苑兩房呎租逾36元平紀錄
廖志財指，同區居屋康林苑B座高層06室，單位實用面積約401方呎，兩房間隔，獲3名內地學生合租，最終「零議價」以1.45萬元租出，呎租約36.2元，追平屋苑最高呎租紀錄。
據悉，新租客同樣預繳全年租金，涉及金額17.4萬元。業主於2020年以510萬元買入單位，現可享約3.4厘租金回報。資料顯示，康林苑位於小瀝源路78號，1990年入伙，共有5座，提供1,750個單位。
中大內地生1.5萬合租大埔寶雅苑兩房
中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯指，分行最新錄大埔居屋寶雅苑A座高層05室租賃成交，單位實用面積約447方呎，兩房間隔。原叫租約1.55萬元，議價後以1.5萬元租出，呎租約33.6元。
據了解，新租客為2名內地中大男學生，見單位價錢合理，間隔合用，少有放盤，即先付一年租金形式租入單位自用，方便上學，涉及金額約18萬元。業主於2016年以397元購入單位，是次租出單位可享約4.5厘租金回報。
資料顯示，寶雅苑位於大埔太和路2號，1989年入伙，共有3座，提供2,448個單位。