熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Jun-23 19:30
更新：2026-Jun-23 19:30

柴灣發達中心海景高層全層放售 意向呎價不足4000元｜商廈市況

分享：
柴灣發達中心

發達中心為樓高26層的商業大廈。(中原工商舖提供)

adblk4

本港商廈買賣市場連錄多宗全層寫字樓交易，當中包括觀塘四洲集團中心371011樓，以及觀塘宏基資本大廈1011樓，平均呎價由4,0005,474元不等，追捧風氣更由九龍東延伸至港島東。有業主見市場買賣氛圍熾熱，趁勢放售柴灣發達中心全層海景寫字樓，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜，意向價約1,622萬元，平均呎價不足4,000元。

中原(工商舖)寫字樓部副分區營業董事馮洋威表示，是次獨家代理放售之物業位於柴灣常安街77號發達中心24樓全層，建築面積約4,158方呎，意向價約1,622萬元，平均呎價約3,900元，以交吉形式交易。

adblk5

放售物業位於高層 空間感大景觀開揚

馮洋威指，發達中心為樓高26層的商業大廈，地下至3樓為停車場及餐飲用途，4樓至24樓則為寫字樓用途。是次放售物業位於該廈高層，空間感大，景觀開揚、多窗，實用度及採光度兼備，部分面向更可享無遮擋海景景緻。單位附帶名師設計裝修、獨立洗手間及來去水，適合企業、宗教團體、服務、教育等各行業進駐。

馮洋威稱，該廈設有3部載客升降機和1部客貨升降機，電梯大堂採用雲石設計，整體高雅大氣，尤其作為寫字樓、集團總部、工作室、會所、教會等。此外，發達中心毗鄰太古地產位於港島東的綜合發展項目「海德園」，不但可享其完善配套，亦為項目周邊帶來不少消費人流，對日後該物業投資回報有莫大幫助。

adblk6

租金回報率料可達4

馮洋威續稱，翻查記錄，是次放售物業舊租金為每月約5.5萬元，若以業主意向價計算，物業租金回報率可達4厘。馮洋威認為，柴灣區內以工廈物業為主，是次放售物業為該區罕有商廈單位，而呎價亦十分貼近同區的工廈水平，入場門檻較低，無論用作長線收租及自用均相當合適，相信將迅速獲用家及投資者預約睇盤。

 即睇工商廈買賣盤 (HOUSE730)

玻璃水漬如何清除？4招整走頑固水漬（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？水漬形成原因（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？1. 清潔海綿（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？2. 醋 + 檸檬酸（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？3. 強效漬滅清潔劑 + 抹布（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？4.去污膏 + 刮刀（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務