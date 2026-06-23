柴灣發達中心海景高層全層放售 意向呎價不足4000元｜商廈市況

本港商廈買賣市場連錄多宗全層寫字樓交易，當中包括觀塘四洲集團中心3至7、10及11樓，以及觀塘宏基資本大廈10及11樓，平均呎價由4,000至5,474元不等，追捧風氣更由九龍東延伸至港島東。有業主見市場買賣氛圍熾熱，趁勢放售柴灣發達中心全層海景寫字樓，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜，意向價約1,622萬元，平均呎價不足4,000元。
中原(工商舖)寫字樓部副分區營業董事馮洋威表示，是次獨家代理放售之物業位於柴灣常安街77號發達中心24樓全層，建築面積約4,158方呎，意向價約1,622萬元，平均呎價約3,900元，以交吉形式交易。
放售物業位於高層 空間感大景觀開揚
馮洋威指，發達中心為樓高26層的商業大廈，地下至3樓為停車場及餐飲用途，4樓至24樓則為寫字樓用途。是次放售物業位於該廈高層，空間感大，景觀開揚、多窗，實用度及採光度兼備，部分面向更可享無遮擋海景景緻。單位附帶名師設計裝修、獨立洗手間及來去水，適合企業、宗教團體、服務、教育等各行業進駐。
馮洋威稱，該廈設有3部載客升降機和1部客貨升降機，電梯大堂採用雲石設計，整體高雅大氣，尤其作為寫字樓、集團總部、工作室、會所、教會等。此外，發達中心毗鄰太古地產位於港島東的綜合發展項目「海德園」，不但可享其完善配套，亦為項目周邊帶來不少消費人流，對日後該物業投資回報有莫大幫助。
租金回報率料可達4厘
馮洋威續稱，翻查記錄，是次放售物業舊租金為每月約5.5萬元，若以業主意向價計算，物業租金回報率可達4厘。馮洋威認為，柴灣區內以工廈物業為主，是次放售物業為該區罕有商廈單位，而呎價亦十分貼近同區的工廈水平，入場門檻較低，無論用作長線收租及自用均相當合適，相信將迅速獲用家及投資者預約睇盤。