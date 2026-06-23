柴灣發達中心海景高層全層放售 意向呎價不足4000元｜商廈市況

本港商廈買賣市場連錄多宗全層寫字樓交易，當中包括觀塘四洲集團中心3至7、10及11樓，以及觀塘宏基資本大廈10及11樓，平均呎價由4,000至5,474元不等，追捧風氣更由九龍東延伸至港島東。有業主見市場買賣氛圍熾熱，趁勢放售柴灣發達中心全層海景寫字樓，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜，意向價約1,622萬元，平均呎價不足4,000元。

中原(工商舖)寫字樓部副分區營業董事馮洋威表示，是次獨家代理放售之物業位於柴灣常安街77號發達中心24樓全層，建築面積約4,158方呎，意向價約1,622萬元，平均呎價約3,900元，以交吉形式交易。