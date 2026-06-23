世茂45億貸款違約 東涌喜來登酒店遭沒收淪銀主盤 市值逾30億

據《彭博》引述指，世茂集團旗下東涌世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒店，因去年底一筆價值45億元的貸款違約，遭銀團債權人委任接管人沒收。資料顯示，東涌世茂喜來登酒店早年已經嘗試放售，當年叫價60億元，惟一直未有售出，其後一度大幅削減至約45億元，但仍未尋獲買家。

受銀團債權人委託，AlixPartners作為接管人，在與原業主及酒店管理方進行建設性討論並獲其全面配合後，已接手主導整個交易流程。在第一太平戴維斯的協助下，委任接管人的安排旨在為潛在買家提供更高的交易執行確定性，並為成功完成出售提供一條有序且可行的路徑。AlixPartners合夥人兼董事總經理、共同及個別接管人葛俊表示，期待在第一太平戴維斯的協助下，展開一個具競爭力且架構完善的招標程序，正式招標預計將於2026年8月底截止。