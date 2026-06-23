世茂45億貸款違約 東涌喜來登酒店遭沒收淪銀主盤 市值逾30億

世茂集團(813) 旗下東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店，日前已被滙豐銀行委託接管人沒收，正式淪為銀主盤。據市場人士指，物業市值逾30億元。
據《彭博》引述指，世茂集團旗下東涌世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒店，因去年底一筆價值45億元的貸款違約，遭銀團債權人委任接管人沒收。資料顯示，東涌世茂喜來登酒店早年已經嘗試放售，當年叫價60億元，惟一直未有售出，其後一度大幅削減至約45億元，但仍未尋獲買家。
受銀團債權人委託，AlixPartners作為接管人，在與原業主及酒店管理方進行建設性討論並獲其全面配合後，已接手主導整個交易流程。在第一太平戴維斯的協助下，委任接管人的安排旨在為潛在買家提供更高的交易執行確定性，並為成功完成出售提供一條有序且可行的路徑。AlixPartners合夥人兼董事總經理、共同及個別接管人葛俊表示，期待在第一太平戴維斯的協助下，展開一個具競爭力且架構完善的招標程序，正式招標預計將於2026年8月底截止。
物業為萬豪集團所營運的雙品牌綜合酒店項目，匯聚喜來登酒店及福朋喜來登酒店，連同基座商場灣景薈總建築面積約61萬方呎，合共提供1,219間客房，以客房數量計為全港第三大酒店。項目於2020年落成，屬本港市場罕見之大型國際級酒店投資項目。酒店設施完善，提供多項五星級配套，包括多間餐廳、能享夕陽景致的室外泳池及健身中心等。酒店同時配備優質的會議及宴會設施，其中包括一個面積達13,300方呎的高樓底無柱式大宴會廳，為全港最大型宴會場地之一，並設有多個多功能會議室及綠意盎然的戶外花園，令物業成為商務會議及婚宴的首選場地。