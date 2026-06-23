原舍開價｜首推30伙入場價378萬 周六先到先得發售｜油麻地新盤

東立地產有限公司地產部總監陳玉成表示，項目周六以先到先得方式發售，不設任何優先認購的門檻。

首張價單涵蓋30伙，單位分布於項目6樓至18樓，全部屬標準單位，包括8伙開放式戶及22伙一房戶，實用面積由218至318方呎，售價410.8萬至624.5萬元，呎價由17,385至21,518元。以最高折扣8%計算，折實單位售價由378萬至574.6萬元，折實呎價15,997至19,798元，折實平均呎價17,545元。折實最低售價單位為6樓D室，實用面積218方呎，開放式戶型，折實售價378萬元，折實呎價17,339元。

東立地產旗下油麻地德昌里全新精品住宅發展項目「原舍」，今日(23日)公布以「西九非凡價」推出首張價單及銷售安排，並將於本周六（27日）以先到先得形式發售30伙。

較同區一手盤有 15% 折讓

「原舍」首張價單平均折實呎價17,545元，較去年12月推出的佐敦新盤瑧爾的20,610元低約15%。

「原舍」提供兩項置業付款辦法，其中「尊盈投資計劃」，可獲減樓價8%，買家在繳付樓價5%後，餘款95%需於90天內清繳；而「輕鬆置業計劃」則在繳付首期樓價5%後，分階段於30天、120天及210天各付樓價5%，餘款80%收樓時支付。另外，凡東立員工及員工親屬認購單位，可享額外3%樓價折回優惠。

東立地產有限公司地產部總監陳玉成表示，集團基於公平原則，希望讓更多準買家能夠購得心水單位，故首張價單採用先到先得方式於本周六發售，不設任何大手組、購大單位或購多於1伙等可先揀樓的規定。