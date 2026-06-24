中原：5月大額豪宅成交倍增 創1年半最旺 海盈山錄19宗摘冠｜樓市數據

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期樓市百花齊放，不僅細價樓交投活躍，豪宅市場亦不斷升溫，帶動一手市場交投量連續三個月突破2,000宗水平。其中，5月份樓價5,000萬元以上的大額成交達70宗，平均每日約2.2宗，較4月份僅33宗急升一倍，為2024年10月錄得約76宗後的新高，涉及金額逾57億元，按月升逾九成。

本港樓市持續向好，樓價和成交量呈U型反彈 ，市場對豪宅需求愈來愈大。以5月份為例，一手市場平均每日至少有兩宗大額成交出現，屬1年半以來最旺。

在5月份價值5,000萬元以上的大額豪宅新盤成交排名中，當中由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸「海盈山」以19宗摘冠。緊隨其後、排名第二的是中信泰富發展的東半山「峻譽．渣甸山」，錄得11宗。興勝創建發展的九龍塘「PARK COLLEGE」則以7宗排名第三。而恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德PARK PENINSULA「天瀧」及建灝地產集團旗下赤柱「ONE STANLEY」，就分別錄得4宗及3宗。

豪客轉戰億元以下物業慳稅

不過，價值逾1億元的超級豪宅卻出現降溫跡象。由今年1月「加辣」前約27宗，急跌至上月僅7宗，為去年7月以來首次跌至個位數。主要原因是政府在2月《財政預算案》中宣布，以能者多付原則，向1億元以上住宅物業開刀，從價印花稅率由4.25%上調至6.5%，直接增加了買家的交易成本。

本港豪宅市場呈現兩極化現象，價值介乎5,000萬至1億元的物業在撤辣帶動下交投仍然暢旺；反觀逾億元的超級豪宅，則因「加辣」政策而放慢。值得留意的是，上月一手市場湧現多宗9,000多萬元的大額成交，反映部分原本打算購入逾億元豪宅的頂級買家，為節省數百萬元稅款，選擇轉戰1億元以下的物業。這批富裕客群顯然不是買不起 ，而是靈活應對政策，精明慳稅之餘，仍無阻入市意欲。