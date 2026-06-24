中原按揭：5月轉按登記量按月跌3.6% 維持平穩低水平｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處數據顯示，2026年5月份銀行轉按共錄得560宗登記，按月跌3.6%，連續七個月處於500多宗平穩低水平。2026年首五個月累計錄得2,784宗轉按登記，較2025年同期2,750宗微升1.2%，反映轉按登記量目前整體仍主要處於低水平橫行狀態。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，樓市旺但轉按市道未轉為活躍，其中主因是銀行於兩三年前曾上調按揭計劃的息率後，至今未變，因此現時市場按揭計劃息率與早幾年前已開始供樓的業主所享有的息率相比，吸引力仍相對較低；然而，隨着近月銀行上調按揭現金回贈，加上樓價逐步回升，近月市場轉按申請量有所溫和上升。