中原按揭：5月轉按登記量按月跌3.6% 維持平穩低水平｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處數據顯示，2026年5月份銀行轉按共錄得560宗登記，按月跌3.6%，連續七個月處於500多宗平穩低水平。2026年首五個月累計錄得2,784宗轉按登記，較2025年同期2,750宗微升1.2%，反映轉按登記量目前整體仍主要處於低水平橫行狀態。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，樓市旺但轉按市道未轉為活躍，其中主因是銀行於兩三年前曾上調按揭計劃的息率後，至今未變，因此現時市場按揭計劃息率與早幾年前已開始供樓的業主所享有的息率相比，吸引力仍相對較低；然而，隨着近月銀行上調按揭現金回贈，加上樓價逐步回升，近月市場轉按申請量有所溫和上升。
5月轉按登記滙豐銀行奪冠
根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年5月份銀行轉按登記共錄得560宗，較4月份的581宗跌3.6%；較2025年5月513宗升9.2%。巿佔率方面，5月份滙豐銀行以149宗轉按登記榮升第一位，較4月份的111宗增加34.2%，市佔率按月升7.5個百分點至26.6%。至於第二位中銀香港則錄得133宗登記，市佔率微升0.8個百分點為23.8%。渣打銀行以50宗登記(市佔率8.9%)維持第三；恒生銀行以43宗登記(市佔率7.7%)較4月升1位至第四位；至於第五至第十位，則依次為工銀亞洲、東亞銀行、華僑銀行香港、信銀國際、上海商業銀行及大新銀行。當中上海商業銀行以13宗登記，市佔率按月升1.3個百分點至2.3%，連升6位至第八位。
首五個月轉按登記較2025年同期升1.2%
根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026首五個月轉按登記共錄得2,784宗，較2025年同期 （2,750宗）升1.2%。中銀香港首五個月轉按市佔21.7%，登記量603宗，僅較第二名滙豐銀行（593宗）多10宗領先，排名維持第一；滙豐銀行登記量593宗，轉按市佔率21.3%，登記量按年增加29.2%，排名第二。渣打銀行升兩級排第三，轉按市佔率11.3%，登記量315宗按年大增37%。恒生銀行市佔率7.7%，登記量213宗，按年跌27.3%，排名第四。