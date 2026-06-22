海德園連沽2伙兩房戶 套現逾1900萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」銷情持續暢旺，市場反應熱烈，今日(23日)錄得2宗兩房單位成交，單日合共套現約1,909萬元。

成交單位售價分別約907萬及1,003萬元，折合呎價約16,885元至18,638元。2宗成交均為內地買家，購入單位作自住用途。買家看好太古地產品牌實力，並隨著項目現樓即將落成及交通交匯配套逐步完善，享即買即住優勢。

此外，位於太古坊的「CLUB HEADLAND主題品牌中心」現已正式開放，現場設有模擬公路騎行單車及Visio智慧顯示屏等體驗設施，並提供多款Technogym高端健身器材試玩，讓公眾率先體驗項目會所設施。品牌中心鄰近太古坊辦公區，方便區內上班族於午休或下班時段前往參觀體驗。