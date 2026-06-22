海德園連沽2伙兩房戶 套現逾1900萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」銷情持續暢旺，市場反應熱烈，今日(23日)錄得2宗兩房單位成交，單日合共套現約1,909萬元。
成交單位售價分別約907萬及1,003萬元，折合呎價約16,885元至18,638元。2宗成交均為內地買家，購入單位作自住用途。買家看好太古地產品牌實力，並隨著項目現樓即將落成及交通交匯配套逐步完善，享即買即住優勢。
此外，位於太古坊的「CLUB HEADLAND主題品牌中心」現已正式開放，現場設有模擬公路騎行單車及Visio智慧顯示屏等體驗設施，並提供多款Technogym高端健身器材試玩，讓公眾率先體驗項目會所設施。品牌中心鄰近太古坊辦公區，方便區內上班族於午休或下班時段前往參觀體驗。
項目設有逾8萬方呎住客會所CLUB HEADLAND，提供約30項室內及戶外運動健身及休閒娛樂設施，並由太古地產提供專業優質物業管理服務。交通方面，項目鄰近港鐵站及多條巴士及小巴路線，往返港島核心商業區快捷便利。入伙後首兩年更為住戶提供專車接送服務，生活更見從容便利。
「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。