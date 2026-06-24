九龍新盤今年最低 原舍首推30伙 折實均價17545元

來到6月下旬，一手市場迎來全新盤開價。東立地產旗下油麻地德昌里「原舍」昨突擊公布首張價單，涉及30伙。提供最高8%折扣，單位折實價由約377.9萬元起，折實呎價由15,997元起，折實平均呎價17,545元，屬今年首批折實平均呎價最低的九龍市區新盤。同時上載銷售安排，於周六採先到先得形式發售30伙。
「原舍」首批全屬標準單位，分布於6樓至18樓，涵蓋8伙開放式及22伙一房，實用面積218至318方呎。是次提供兩種付款辦法，買家可獲最高8%折扣，折實價378萬至574.6萬元，折實呎價15,997至19,798元。入場單位為6樓D室，實用面積218方呎，開放式間隔。
據價單顯示，買家完成交易後，可獲贈餐枱、沙發、儲物床等部分家具優惠。另買家於臨時買賣合約的日期後150日或之前付清樓價餘額，可獲相等於樓價4%的提早付清樓價現金回贈。
較同區上一個新盤低15%
東立地產地產部總監陳玉成表示，項目以「西九非凡價」推出首張價單及銷售安排，集團基於公平原則，希望讓更多準買家能夠購得心水單位，故首輪採用先到先得方式發售，不設任何大手組、購大單位或購多於1伙等可先揀樓的規定。
翻查資料，同區「瑧爾」去年11月首推30伙，當時折實平均呎價20,610元，「原舍」現低約15%。項目亦為黃大仙「薈淳」首批折實均價18,088元後，今年首批折實均價最低的九龍市區新盤。
料租金回報逾3.5厘
中原地產九龍董事劉瑛琳指，項目首張價單定價吸引，與同區一手項目有約15%折讓，極具競爭力。區內租務需求龐大，新晉屋苑現時每方呎租金介乎50至70元，料「原舍」租金回報可超過3.5厘。