九龍新盤今年最低 原舍首推30伙 折實均價17545元

來到6月下旬，一手市場迎來全新盤開價。東立地產旗下油麻地德昌里「原舍」昨突擊公布首張價單，涉及30伙。提供最高8%折扣，單位折實價由約377.9萬元起，折實呎價由15,997元起，折實平均呎價17,545元，屬今年首批折實平均呎價最低的九龍市區新盤。同時上載銷售安排，於周六採先到先得形式發售30伙。

「原舍」首批全屬標準單位，分布於6樓至18樓，涵蓋8伙開放式及22伙一房，實用面積218至318方呎。是次提供兩種付款辦法，買家可獲最高8%折扣，折實價378萬至574.6萬元，折實呎價15,997至19,798元。入場單位為6樓D室，實用面積218方呎，開放式間隔。